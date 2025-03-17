國定假日法制化藍拚恢復七天假　劉世芳表態：不希望倉促立法

記者皮心瑀／台北報導

在野立委擬將現行「紀念日及節日實施辦法」位階提升至法律，並提案增加國定假日，有意恢復勞工七天假，以保障勞工權益。對此，內政部長劉世芳17日赴立法院報告受訪時表示，目前社會對此仍無共識，且要不要放假也牽涉到勞動關係的改善，因此內政部不希望倉促立法。

▲內政部長劉世芳 。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院內政委員會今排審「紀念日及節日實施條例草案」，會前劉世芳表示，七天假不算真正議題，內政部主導的是國定假日跟節日的紀念辦法，不希望立法，原因在於上會期公聽會沒有共識，且紀念日要不要放假，牽涉到改善勞動關係，因此不要立法較好。

回顧我國過去工時制度，無論公務人員或勞工，每週僅有一天休假，標準工時為每週48小時。直到2001年，公務人員率先實施周休二日，隨後《勞基法》調整勞工工時為雙週84小時。然而，公務人員與勞工不同步，2015年，政府將勞工原本雙週84小時的工時調整為每週40小時，以縮短總工時，落實全面週休二日，因而2016年起，勞動部修正《勞動基準法》施行細則，將第23條規定的休假日從原本的19日調整為12日，減少的七天假分別為1月2日元旦隔日、3月29日青年節、9月28日教師節、10月25日光復節、10月31日蔣公誕辰、11月12日國父誕辰紀念日、12月25日行憲紀念日。