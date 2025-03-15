內委會下週排審「恢復7天假」　內政部：放假多寡影響甚鉅

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新會期將力推民生法案，立法院內政委員會召委牛煦庭17日將排審攸關還勞工7天國定假日的「紀念日及節日實施條例草案」。不過，內政部報告指出，目前全年總放假日數已達115日至116日，為歷年來各界共識。放假日多寡，影響甚鉅，應從國家整體利益綜合評估，做最適當的規範。

針對「紀念日及節日實施條例草案」部分，國民黨立委主張將國定假日法制化，國民黨智庫特別做民調，有56.7%的受訪者支持「還給勞工7天國定假日」。據悉，目前的7天假藍營規劃有教師節、勞動節、行憲紀念日、原住民族日、春節加一天，另外兩日有重陽節、光復節等，細節還需進一步討論。

內政委員會國民黨召委牛煦庭17日將排審朝野立委所提的「紀念日及節日實施條例草案」共26案。根據內政部送達立法院的書面報告指出，依大院89年6月30日三讀通過公務員服務法第11條修正條文之附帶決議，要求本部檢討紀念日及節日之放假日，使全年總放假日數介於115日至116日。

內政部報告指出，現行全國性紀念日及節日之放假日，包括中華民國開國紀念日、和平紀念日、國慶日、春節、民族掃墓節、端午節、中秋節、農曆除夕及兒童節等，計11日，併計週休二日，全年總放假日數已達115日至116日。此外，尚有原住民族歲時祭儀、勞動節及軍人節等特定身分者放假1日之規定。至此，全年總放假日數已符合大院附帶決議規定，且為歷年來本部會商各界之共識。

內政部報告說明，部分委員提案將上班日配合放假日調整，納入草案中規範，惟考量上班日涉及各行各業之運作需求，宜維持現況，公私部門分由行政院人事行政總處及勞動部依各該主管規定處理。

內政部說，紀念日及節日實施辦法所定之放假日為全國一體適用。有關公務員與勞工權益所涉工時、休息等勞動條件，公務員係依公務員服務法暨相關人事法令之規定辦理，勞工則依勞動基準法暨其施行細則相關規定辦理，其與紀念日及節日全國一致之性質，並不相同，但放假日多寡，影響甚鉅，仍應從國家整體利益綜合評估，做最適當之規範。