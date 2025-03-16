要桃園6藍委下台！王義川喊一點都不累　開唱「想要罷你三天三夜」

▲民進黨立委王義川。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北－桃園報導

面對藍白聯手封殺總預算、財劃法覆議案，民進黨本週六開始舉行「人民是頭家」政策宣講會，16日前往桃園。民進黨立委王義川上台時表示，如果國民黨不反共，那些人就不是國民黨，不反共了，要親中了，想要當中國人，中華民國不歡迎他們，全部滾回去，桃園6席藍委應該全罷，有人問他會不會累，「一點都不會累，我想要罷你三天三夜」。

王義川指出，去年桃園的鄉親，用選票支持桃園市青年的議員牛煦庭，龜山、蘆竹的大家給他非常多的選票，但到立法院，他什麼事都沒做，在立法院要求「適用期8成薪」，在立法院耍流氓，各位是用選票選一個立法委員去裡面耍流氓嗎？而其他桃園藍委，每次表決預算，要砍教育部的預算，要砍文化部的預算，最可惡的是客家委員會的預算，在場非常多的客家鄉親，大家都希望客委會幫忙，但南桃園的立委還是一筆一筆砍下去，最後還砍國防預算。

王義川批評，如果國民黨不反共，那些人就不是國民黨，不反共了，要跟中國國家主席習近平握手的這一些國民黨的立法委員，既然他不反共，既然他想要當中國人，中華民國不歡迎他們，全部滾回去。

對於有人問他會不會累，王義川則開唱，「一點都不會累，我想要罷你三天三夜，三天三夜的三更半夜，罷免不要停歇，罷罷罷罷罷罷罷」、「罷你千遍也不厭倦，罷你的感覺像三月，浪漫的季節，醉人的詩篇，唔～～～」、「若是心頭結歸裘，著來連署簽一咧簽一咧，外爽汝甘知？」引來台下歡呼。