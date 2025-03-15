　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

救災升級！彰化縣特救隊通過國家認證　將參與國際搜救　

▲彰化縣特搜隊通過國家認證，未來積極參與國際搜救。（圖／消防局提供）

▲彰化縣特搜隊通過國家認證，未來積極參與國際搜救。（圖／消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局特種搜救隊於14日榮獲內政部消防署「中型都市搜救隊伍能力分級認證（USAR）」，正式成為國家級搜救隊伍，也是中部地區第二支通過此項嚴格認證的隊伍。縣長王惠美讚揚特搜隊員的辛勤付出，此項殊榮不僅彰顯了團隊的專業實力，更象徵彰化縣災害應變及特種搜救能力達到國際標準的新里程碑。

▲彰化縣特搜隊通過國家認證，未來積極參與國際搜救。（圖／消防局提供）

▲彰化縣特搜隊通過國家認證。

消防局表示，此次認證嚴格遵循聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）及國際搜救諮詢組織（INSARAG）標準，涵蓋人員編組、搜救技術、裝備運用及後勤保障等面向。

彰化縣消防局特搜隊攜手彰化基督教醫院、彰濱秀傳紀念醫院、土木結構技師公會及特搜義消大隊，經過長期嚴格訓練及考核，展現精湛的搜救技術與團隊合作精神，最終獲得評核團高度肯定。

▲彰化縣特搜隊通過國家認證，未來積極參與國際搜救。（圖／消防局提供）

▲彰化縣特搜隊通過國家認證，未來積極參與國際搜救。（圖／消防局提供）

消防局指出，過程中，突發的強雷雨一度中斷測試，增加了挑戰難度，但特搜隊員在雨停後迅速恢復演練，展現高度的應變能力與堅毅精神，順利完成所有任務，取得中型隊伍認證代表彰化縣特搜隊擁有36小時內無須外部支援的自主運作能力。

▲彰化縣特搜隊通過國家認證，未來積極參與國際搜救。（圖／消防局提供）

▲彰化縣特搜隊通過國家認證。（圖／消防局提供）

彰化縣消防局強調，未來特搜隊將涵蓋後勤供應、醫療支援及救援任務等，確保在災害黃金救援時間內發揮最大效能，為民眾生命安全提供更可靠的保障，積極參與跨縣市及國際救援行動，以強化災害應變能力，提升救災專業形象及國際能見度。

▲彰化縣特搜隊通過國家認證，未來積極參與國際搜救。（圖／消防局提供）

▲▼彰化縣特搜隊通過國家認證。（圖／消防局提供）

▲彰化縣特搜隊通過國家認證，未來積極參與國際搜救。（圖／消防局提供）

▲彰化縣特搜隊通過國家認證，未來積極參與國際搜救。（圖／消防局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Andy反擊了！打臉張媽媽6聲明
快訊／Andy反擊了！打臉張媽媽6聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園公立及非營利幼兒園　即日起公告招生簡章

桃園青年局成立「桃青國際志工隊」　3／10-28日開放申請

朱立倫遭嗆　蘇俊賓臉書發千字文「國民黨文化需反思」

救災升級！彰化縣特救隊通過國家認證　將參與國際搜救　

安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日　將席開平安宴260桌祝壽

停車漏看「公告內5字」！台中女車主慘噴3900元　停管處出手了

東警推動校園安全體檢　確保學子安心學習

忘了回家的路　台東暖警護送迷途老翁與家人團圓

黃偉哲邀白色情人節「熊愛台南」！　5大泰迪熊萌翻南美館

台東轉運站旁17日起施工封路　公車計程車搭乘區異動

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

天后闆妹喊話「投資Andy500萬」　蹦闆送精品..地產董事送房子！

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

李唯楓心疼挺Andy..揭他分手後狀態　批家寧一家「有點超過」：不讓他活下來

大聯盟海外賽來台灣？ #大谷翔平 也期待：非常適合！

【收編過程全紀錄】露營遇流浪貓主動撒嬌＞＜！

桃園公立及非營利幼兒園　即日起公告招生簡章

桃園青年局成立「桃青國際志工隊」　3／10-28日開放申請

朱立倫遭嗆　蘇俊賓臉書發千字文「國民黨文化需反思」

救災升級！彰化縣特救隊通過國家認證　將參與國際搜救　

安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日　將席開平安宴260桌祝壽

停車漏看「公告內5字」！台中女車主慘噴3900元　停管處出手了

東警推動校園安全體檢　確保學子安心學習

忘了回家的路　台東暖警護送迷途老翁與家人團圓

黃偉哲邀白色情人節「熊愛台南」！　5大泰迪熊萌翻南美館

台東轉運站旁17日起施工封路　公車計程車搭乘區異動

眾量級賺超過1億！Andy「6年領695萬」佔6.95%　網狂呼喚國稅局

詐保內鬼4／保險淪ATM！1家8口涉裝病爽拿6500萬　法院判無罪

詐保內鬼3／神鬼理賠員一條龍詐保千萬　金管會開鍘罰720萬原因曝

詐保內鬼2／每月都骨折！台積電工程師蹽落去...沈迷禮服酒店燒千萬

Andy反擊家寧訂閱飆升193萬！凌晨發新影片對決　即將超越眾量級

詐保內鬼1／台壽保理賠專員監守自盜　揪高中同窗聯手詐領2389萬

Andy北部「套房月租6千」驚呆萬人　地段曝光讓網讚：房東超佛心

人妻出軌武術教練「懷孕了」！尪傻傻養兒多年　一驗DNA滿頭綠

國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了　全班瞬間沸騰

快訊／Andy反擊了！打臉家寧母女 　傳訊「頻道屬你我」隔天被封鎖

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

地方熱門新聞

停車漏看「公告內5字」　女車主慘噴3900元

朱立倫遭嗆　蘇俊賓發文：國民黨文化需反思

自助餐10道菜900元嚇傻居民　老闆發聲了

陳其邁以VIP出席輝達GTC大會

彰化特救隊通過認證　將參與國際搜救

安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日將席開平安宴260桌

桃園成立「桃青國際志工隊」　3/10-28日開放申請

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

桃園公立及非營利幼兒園　即起公告招生簡章

台南透天宅除濕機起火屋主驚覺速撲滅

桃園新冠疫情升溫　衛生局籲儘快接種疫苗

國民法官制度前進蘭展宣導台南地院與民眾互動零距離

員工近五成為中高齡　申請這項計劃留任率96%

東警推動校園安全體檢　確保學子安心學習

更多熱門

相關新聞

彰化私立國中爆霸凌？　校方調查中

彰化私立國中爆霸凌？　校方調查中

彰化某私立國中遭媒體爆料近日發生一起疑似校園霸凌事件，一名國二學生A同學的座位連續4天遭到嚴重破壞，導致該生心生恐懼，不敢到校上課，甚至萌生休學念頭，身心受到極大創傷。家長指控校方在處理過程中相當消極，對此，校方強調全案已進行校安通報，事件正在調查中。

員林驚見「超大群」流浪狗逛大街！民眾嚇壞

員林驚見「超大群」流浪狗逛大街！民眾嚇壞

老董開X6逼車害死5歲童！賠1200萬換緩刑

老董開X6逼車害死5歲童！賠1200萬換緩刑

移工酒駕撞死同鄉！不參加國民參審　法官駁回理由曝光

移工酒駕撞死同鄉！不參加國民參審　法官駁回理由曝光

電錶爆炸！彰化市鐵皮屋大火

電錶爆炸！彰化市鐵皮屋大火

關鍵字：

彰化特搜隊彰化縣消防局內政部消防署國際搜救

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Andy反擊了！打臉張媽媽6聲明

家寧沉默2天回應了！列6點駁斥反控Andy變更收益分配

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧6聲明落落長！律師點1破綻：應該沒找律師

偷看LINE訊息「卻不顯示已讀」　大票網友實測讚爆！

家寧一家被抓包「為發聲明開粉專」　臉書遭灌爆洗版

非洲舞團喊「家寧還錢」：整碗被妳端走

陳沂酸家寧一家法盲　教她1招打臉Andy

曾國城失言挺黃子佼「遭代言品牌切割」！

拾汣茶屋突推新品「張家檸檬綠茶」　全場笑噴

家寧駁Andy月領5.5萬「報酬指控不符」　公開真實進帳

張媽嗆狠話「家寧一旁沒講話」　Andy反應曝！網嘆

加拿大總理杜魯道請辭　卡尼將宣示就職

徐康俊被虧「像和金賽綸結婚」反應引網讚：這才正常

家寧聲明避答2問題！DK：讓人產生更多疑問

更多

最夯影音

更多

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面