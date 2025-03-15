救災升級！彰化縣特救隊通過國家認證　將參與國際搜救　

▲彰化縣特搜隊通過國家認證，未來積極參與國際搜救。（圖／消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局特種搜救隊於14日榮獲內政部消防署「中型都市搜救隊伍能力分級認證（USAR）」，正式成為國家級搜救隊伍，也是中部地區第二支通過此項嚴格認證的隊伍。縣長王惠美讚揚特搜隊員的辛勤付出，此項殊榮不僅彰顯了團隊的專業實力，更象徵彰化縣災害應變及特種搜救能力達到國際標準的新里程碑。

▲彰化縣特搜隊通過國家認證。

消防局表示，此次認證嚴格遵循聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）及國際搜救諮詢組織（INSARAG）標準，涵蓋人員編組、搜救技術、裝備運用及後勤保障等面向。

彰化縣消防局特搜隊攜手彰化基督教醫院、彰濱秀傳紀念醫院、土木結構技師公會及特搜義消大隊，經過長期嚴格訓練及考核，展現精湛的搜救技術與團隊合作精神，最終獲得評核團高度肯定。

▲彰化縣特搜隊通過國家認證，未來積極參與國際搜救。（圖／消防局提供）

消防局指出，過程中，突發的強雷雨一度中斷測試，增加了挑戰難度，但特搜隊員在雨停後迅速恢復演練，展現高度的應變能力與堅毅精神，順利完成所有任務，取得中型隊伍認證代表彰化縣特搜隊擁有36小時內無須外部支援的自主運作能力。

▲彰化縣特搜隊通過國家認證。（圖／消防局提供）

彰化縣消防局強調，未來特搜隊將涵蓋後勤供應、醫療支援及救援任務等，確保在災害黃金救援時間內發揮最大效能，為民眾生命安全提供更可靠的保障，積極參與跨縣市及國際救援行動，以強化災害應變能力，提升救災專業形象及國際能見度。

▲▼彰化縣特搜隊通過國家認證。（圖／消防局提供）