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立院審《選罷法》大亂鬥續集　2綠委控「金門坦克」踹人法官促補證

▲▼民進黨立委黃捷遭多名藍委包夾。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

▲立法院2024年12月20日發生朝野立委在議場內大亂鬥，雙方都派出女將爭搶主席台，國民黨立委陳玉珍事後被控踹人成傷。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

記者黃哲民／台北報導

立法院去年（2024年）底發生朝野立委在議場內大亂鬥，民進黨2位女立委林宜瑾、陳培瑜事後提起刑事自訴，告國民黨女立委陳玉珍穿鋼頭鞋踹人，另4位女立委徐巧芯、翁曉玲、邱若華與林憶君從旁協助壓制，均涉犯傷害等罪嫌，台北地院今（14日）首度開庭，7位立委都以立院開會為由請假，法官當庭播放6段蒐證影片確認雙方證據內容一致，諭知今年6月23日再開庭。

今開庭時，徐巧芯和辯護律師都沒來，另4位挨告立委各委任律師出庭代打，均否認犯罪。陳玉珍的律師主張蒐證影片看不出自訴人指控的犯行，且林宜瑾沒提出驗傷證明。翁曉玲的律師表示翁是拉、抬倒地者，並非協助壓制，更沒合謀打人。

邱若華的律師強調，蒐證影片無法證明邱有壓制傷者舉動、邱也沒傷人。林憶君的律師表示林在影片中出現時，傷者已倒在門口地上，當時現場一團亂，很多立委試圖擠進議場，林趕緊拉、抬傷者起身，保護傷者以免遭踩踏，卻被誣指為壓制傷者。

▲▼綠委掛彩送醫。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

▲民進黨立委陳培瑜混亂中掛彩，告國民黨立委「金門坦克」陳玉珍踹人。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

法官不解林宜瑾怎沒驗傷，因為提告傷害、重傷害未遂罪嫌，最重要的就是須確認傷勢範圍，林和陳培瑜提起自訴共同委任的律師表示，林確實沒有驗傷單，將聲請證人以親身見聞作證，藉此補強林遭陳玉珍踹傷事實。

法官當庭播放自訴方提出的6段蒐證影片，確認審檢辯3方取得的證據一致後，要求自訴方須明確標定指控犯行對應影片的秒數、動作與對話內容，包含製作譯文，若被告方要提出不同角度的事發時影片，也一併比照處理。

法官表示雙方都是立委、公務都很忙，加上立院本次會期到今年5月、可能加開臨時會，所以給雙方充分時間準備，暫定今年6月23日下午2點30分再開庭，請5位被告立委屆時都能出庭，一起確認證據內容，以便後續審理。

本案源於去年12月20日上午，立院開會表決《選罷法》等修正案，朝野立委都派出女將爭搶議場主席台、發生嚴重肢體衝突，混亂中掛彩的民進立委林宜瑾、陳培瑜，指稱遭國民黨立委陳玉珍強行拉、摔，倒地後又遭陳穿鋼頭鞋分別踹傷腹部、臀部等處，造成身體許多挫、裂傷與紅腫、疼痛。

林宜瑾並指控翁曉玲從旁助陳玉珍壓制她，陳培瑜主張徐巧芯、翁曉玲、邱若華與林憶君壓制她手腳，使她無法反抗、任由陳攻擊，因此共同提起本件自訴，告陳玉珍等5位女立委涉犯傷害、重傷未遂罪嫌。金門選出的立委陳玉珍近期在議場內的強勢作風，被外界冠上「金門坦克」的封號。

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