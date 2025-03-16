轟藍砍預算砍到老百姓　林右昌：台灣現在像輛大卡車需要更多油

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北－桃園報導

民進黨16日前往桃園舉行「人民是頭家」政策宣講會。民進黨秘書長林右昌上台致詞時說，國民黨在立法院裡面砍預算，砍的其實就是老百姓，民進黨執政這些年，台灣的經濟越來越成長，預算的規模越變越大，是因為以前騎小綿羊，現在是開一輛大卡車，上面載了很多的貨物，載了很多的人，油箱這麼大，需要更多的油，也就是總預算才能往前衝，拜託大家能夠勇敢的站出來，讓更多的民眾能夠知道總預算的問題。

林右昌指出，自己今天在這邊代表民進黨主席賴清德感謝各位鄉親，我們要跟國民黨說，你做錯了，總預算是什麼？總預算通通都是要用在老百姓的身上，而不是中央政府，民進黨政府編的每一條錢，各部會編的每一筆預算，就是用在各縣市的建設、人民的福利、社會的照顧。每一條、每一分、每一毫、每一塊錢其實都是用在老百姓的身上。

林右昌表示，這些預算因為民進黨執政，台灣的經濟越來越成長，預算規模越變越大，就像開一輛大卡車，以前騎小綿羊，大家去加油站加油的時候可能只要不用一百塊就可以加滿油了，現在不行了，油錢被砍，車子怎麼走？人家說巧婦難為無米之炊，國民黨說砍一點點，但是問題是你砍一點點其實不是那麼一點點，國民黨在刪預算的時候是沒在看的，根本就不知道刪了什麼預算Ｍ也不知道刪了多少錢，刪到最後總預算的數字兜不起來。

林右昌也指出，聽說國民黨也要下鄉，要宣傳發一萬塊，民進黨政府執政每個月民眾拿到的補助的經費超過了一萬塊，學生的住宿的補助每個月也在領錢，甚至是包括一般的家庭、一般的老百姓、年輕人住宅的補助，每個月也都在領錢，相比大家都知道民進黨的政府才是真正會持家，拜託大家要回去宣傳，讓更多的民眾能夠知道砍總預算的錯誤。