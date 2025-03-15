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國民黨擬推公投反制軍審制度　智庫：訴諸更大的民意

▲▼國民黨團召開 台積電變美積電 國安拉警報 記者會王鴻薇 柯志恩 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

賴清德總統13日宣布，恢復軍事審判制度，國民黨立院黨團擬推動公投反制。國民黨智庫執行長柯志恩表示，賴清德若認為他提出的東西符合民意，就用更大的民意來看看他的民意是否抵得住更大的民意。

賴清德日前提出五大國安及統戰威脅與17項因應策略，包括檢討修正軍事審判法、恢復軍事審判制度，落實中央及地方公職人員赴中交流的揭露制度，並強化國安法、反滲透法、兩岸關係條例等修正案，同時賴清德也稱「中國是境外敵對勢力」。國民黨團決議提出反制公投。

提案內容指出，有鑑於賴清德總統首次稱中國是境外敵對勢力，並於國安會議中提出恢復軍事審判等政策。爰擬具公投提案主文為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，兩岸進入準戰爭狀態，你是否同意效法鳥克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」是否有當？敬請全民公決。據悉，兩公投案最快下周提出。

柯志恩強調，黨團會訴諸更大的民意，讓民意來決定，賴清德宣布這一連串措施，全民是否同意，可以不用是由立法院幾位民眾選出的立委來決定，訴諸公投可以讓更多人來看看賴總統的意志是不是大家都能買單。

另，對於公投是否將綁大罷免推動？柯志恩說明，目前是往這個方向處理，題目還在研擬階段，賴清德若認為他提出的東西符合民意，就用更大的民意來看看他的民意是否抵得住更大的民意。

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