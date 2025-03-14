傅崐萁轟「違法搜索票」、政治追殺　鄭銘謙：檢方會依證據偵辦

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁位於花蓮吉安鄉住家今（14日）上午遭到搜索，傳出與去年被爆料提供藍營立委候選人各1萬組修容組作為競選小物有關。傅崐萁今受訪時痛批，搜索票違法、總統賴清德用司法暴力追殺追殺在野黨。對於相關指控，稍早法務部長鄭銘謙受訪時僅回應，個案偵辦是由台北地檢獨立偵辦，這部分法務部沒辦法介入，檢方會依證據偵辦，相關行動有申請搜索票。其餘北檢會說明。

傅崐萁遭人爆料，去年立委選舉期間，提供國民黨候選人競選小物，由花蓮縣「戰天下」公司供貨，國民黨議員鍾小平就曾自爆收到傅崐萁贈送1萬份修容組，後來改稱友人出錢。

傅崐萁今遭搜索，他受訪時痛批，沒有管轄權的台北地檢署領銜，對已經由各地檢署偵結的團購競選小物案，前往花蓮進行搜索，還帶走他家種花種草的員工，拿的搜索票是違反會計法，「請問違反會計法可以用這種強度嗎？可以用這種強度嗎？」請賴清德總統不要再追殺在野黨。

對於相關指控，鄭銘謙受訪時表示，個案偵辦是由台北地檢獨立偵辦，這部分法務部沒辦法介入、指導、干涉，檢方會依照證據偵辦。

媒體也追問是依照哪一條搜索、可以跨區搜索嗎？鄭銘謙回應，有申請搜索票。其餘北檢會說明。