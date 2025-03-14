藍營批賴「麻煩製造者」　綠曝藍幹部一舉：朱立倫應該向國人道歉

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨宣布5項國安威脅、17項因應策略，以及明確將大陸定義為「境外敵對勢力」。國民黨主席朱立倫今（14日）聲明，昨天賴清德的談話，已成為兩岸的麻煩製造者，為一己之私，鞏固個人的權力，遂行他台獨的目標。對此，民進黨回應，國民黨先是聲援武統言論，現在國民黨前重要幹部、前國民黨主席特別顧問黃清賢出席中國「反分裂國家法二十周年座談」，跟中國一搭一唱意圖侵略台灣，才是真正的麻煩製造者，難道朱立倫不用為此向全體國人道歉嗎？

對於朱立倫說法，民進黨發言人韓瑩表示，總統針對中國日益加劇的統戰滲透，提出因應措施，政府以積極作為，確保國家主權不受侵害，確保台灣人民自由民主的生活方式。反觀，真正毀壞台灣民主正是國民黨，從國會擴權違憲、惡修憲訴法干預司法，架空憲法法庭，到惡意凍刪總預算、惡修財劃法，影響政府基本運作，都是國民黨毀憲亂政，掏空台灣的鐵證。

韓瑩表示，國民黨不僅在立法院毀憲亂政、掏空國家，還不斷以惡意扭曲的錯誤資訊唱衰台灣、攻擊政府。甚至，今日前國民黨主席特別顧問、前國民黨大陸事務部主任黃清賢，竟出席中國「反分裂國家法二十周年座談」，聲稱代表「台灣同胞」，還歌頌中國《反分裂國家法》及唱和中國統一。

韓瑩反批，國民黨先是聲援武統言論，現在國民黨前重要幹部又出席中國統戰場合，跟中國一搭一唱意圖侵略台灣，不僅才是真正的麻煩製造者，更是區域和平的破壞者，難道朱立倫不用為此向全體國人道歉嗎？



韓瑩強調，近年中國侵略、滲透不斷，2024年的檢調起訴共諜案件，較2021年時成長了三倍，此外，自2024年起共有71名國人赴中遭到中國留置、盤查、關押。國民黨面對中國的文攻武嚇，一聲不吭，反而在立法院大刪國防、國安預算，更與中國同聲反對賴清德總統積極強化國安韌性的作為，國民黨惡奴欺主、破壞台灣民主的各種荒謬言行，早已被全台灣人民所唾棄。