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川普強推大規模解雇踢到鐵板！　法院要求：數千名政府雇員復職

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普想要大規模解雇政府機構員工，豈料卻踢到鐵板。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

川普政府試圖透過大規模解雇政府機構員工來縮減開支，不過美國加州聯邦地區法官奧爾薩普卻在裁決要求川普政府，應該恢復數千名遭解僱的聯邦試用期員工，涉及退伍軍人事務部、農業部、國防部、能源部、內政部與財政部等6個聯邦機構。白宮發表聲明，強調將「立即反擊」此裁決，司法部則提出上訴。

根據美媒《ABC News》，奧爾薩（William Alsup）普於當地時間14日在舊金山舉行的聽證會上，針對川普政府與其高級顧問馬斯克（Elon Musk）大規模縮減聯邦官僚機構的計畫進行裁決，認為負責聯邦機構人力資源的美國人事管理局（OPM）無權要求政府機構大規模解雇員工，其命令屬於不當行為。

奧爾薩普指責，川普政府試圖阻礙法院查明真相，特別是OPM代理局長埃澤爾（Charles Ezell）的證詞遭到撤回，使其無法接受交叉詰問。他表示，「這不是美國地方法院應有的做法」，並批評政府的做法是為了規避《裁員法》（Reduction in Force Act），不正當地解僱試用期雇員。

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在裁決後迅速發表聲明，抨擊奧爾薩普的裁決「荒謬且違憲」。她強調，「如果聯邦地方法官想要行政權，他可以去競選總統」。美國司法部則提出上訴，尋求推翻該裁決。

代表工會與利益團體的律師指出，大量證據顯示OPM曾指示相關機構進行解僱，強調這些行動非法、且對受影響員工造成無法彌補的傷害。奧爾薩普質疑政府拒絕提供證人接受交叉詰問，並表示政府提交的文件更像是新聞稿，而非事實證據。

美國政府雇員聯合會（AFGE）全國主席凱利（Everett Kelley）對法院裁決表示支持，承諾持續為遭不公解僱的聯邦雇員爭取權益。他表示，裁決對這些員工的工作至關重要，AFGE將持續奮戰，直到所有遭非法解僱的員工重獲工作機會。

奧爾薩普最後指出，如果川普政府希望縮減聯邦機構規模，必須遵循既定法律程序，而非以「績效問題」為藉口進行大規模裁員。他強調，「今天是令人悲哀的一天，政府不應該解僱表現良好的員工，並用虛假理由掩蓋事實。」

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