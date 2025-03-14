密戀川普前媳婦！老虎伍茲每周「留她過夜」炒飯　甜蜜關係超速配

記者羅翊宬／綜合報導

知名高爾夫球星老虎伍茲（Tiger Woods）與美國總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）前妻凡妮莎•川普（Vanessa Trump）疑似正在熱戀。兩人從去年感恩節前後開始約會，且女方每周還會有數天去男方住處過夜，儘管尚未正式公開關係，但雙方家庭互動頻繁，正穩定朝著「那方向」發展，引發外界關注。

根據《每日郵報》、《紐約郵報》，伍茲與凡妮莎的住處皆位於佛羅里達州棕櫚灘，相距僅20分鐘車程，且伍茲的17歲女兒珊姆（Sam）和16歲兒子查理（Charlie），以及凡妮莎和小唐納所生下的長女凱伊（Kai Trump），剛好目前都就讀班傑明學校（The Benjamin School），這使得兩個家庭之間的互動更加頻繁。

▲川普長子小唐納，去年7月才和前妻凡妮莎、女兒凱伊出席在威斯康辛州密爾瓦基舉行的共和黨全代會。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士向《每日郵報》透露，伍茲與瓦妮莎從2024年感恩節前後起開始約會，但目前兩人尚未同居。該名人士表示，「她（瓦妮莎）每週會去伍茲的住處幾個晚上，兩人歡度愛侶時光，喜歡一起做飯、吃飯、聊天，但選擇低調交往，暫時不對外公開戀情。」

近幾個月來，伍茲與瓦妮莎的家庭互動頻繁。今年2月，伍茲與凱伊一同現身PGA巡迴賽的捷恩斯公開賽（Genesis Invitational），引發外界聯想。此外，賽事舉辦當天，伍茲還曾與川普同場打球，進一步加深這段關係的關注度。

此前，凡妮莎與女兒凱伊被目擊出現在2025年TGL高爾夫聯賽的一場比賽，觀看伍茲所屬的朱庇特隊高爾夫俱樂部（Jupiter Links Golf Club）出賽。凱伊當天還和伍茲的對手麥克羅伊（Rory McIlroy）擊掌，展現出對高爾夫運動的高度興趣。

▲川普今年2月20日在白宮舉辦黑人歷史月招待會，賓客包括老虎伍茲以及其他知名的非裔美國人。（圖／達志影像／美聯社）

其他知情人士則向《紐約郵報》透露，伍茲與瓦妮莎的關係從友誼發展為更進一步的情感，但目前仍尚未確認是否發展成更真摯的關係，「他們有許多共同點，對公眾關注並不陌生，也懂得如何保護自己的私生活。此外，他們都已經是孩子的父母，在家庭經營方面有許多共鳴。」

該名消息人士補充，兩人目前仍保持低調，關係發展緩慢但有潛力進一步發展，「凡妮莎並不是因伍茲的名氣而與他交往，即使他不是明星，她也會喜歡他。這點正是伍茲最欣賞她的地方。」

目前，兩人尚未對此傳聞作出回應。