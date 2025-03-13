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柯建銘昔稱「軍事司法審判違憲」　民眾黨團酸：你要不要提釋憲？

▲▼針對賴清德恢復軍事審判制度，立院民眾黨團批評，國防部從未與社會討論，也未提出軍法相關草案，現在的民進黨已經淪為一人政黨，唯「德意志」獨尊。（圖／立院民眾黨團提供）

▲針對賴清德恢復軍事審判制度，立院民眾黨團批評，國防部從未與社會討論，也未提出軍法相關草案，現在的民進黨已經淪為一人政黨，唯「德意志」獨尊。（圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德今（13日）宣布，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。對此，立院民眾黨團回應，今日台灣處處充滿白色恐怖、威權時期的既視感，只要以國安為名，不需社會討論，即可貿然恢復「軍事審判」，且立院民進黨團總召柯建銘曾說「軍事司法審判基本上已經違憲」，當賴清德一聲令下恢復軍事審判，柯建銘要不要再率黨團提釋憲？

立院民眾黨團13日下午表示，2013年蔡英文頭綁「國防布」布條走上街頭，抨擊「馬政府對洪案處理態度，是一個不肯坦白面對社會質疑的政府」，之後民進黨傾全力廢除軍事審判，認為應回歸憲法，分平時與戰時，兼顧國安與軍中人權保障。

立院民眾黨團指出，立院民進黨團總召柯建銘曾說過，「軍事司法審判基本上已經違憲，國家已有一個司法體系，軍事審判又獨立成一個司法體系，國防部既扮演司法院的角色，又扮演法務部的角色，違反審檢獨立、司法獨立，所以軍方人權永遠無法解決。」

立院民眾黨團再指，時任洪家辯護律師、現任國防部長的顧立雄也持相同立場，還要國防部拿出態度，「不容軍法復辟」；賴清德更高聲批判疾呼要廢除軍法審判，如今當他大權在握，卻昨是今非，毫無顧忌地大走戒嚴威權老路。

民眾黨團稱，口口聲聲「沒有討論就沒有民主」的民進黨，更呈現一片安靜死寂，國防部從未與社會討論，也沒有提出任何相關法案修法版本，現在的民進黨已經淪為一人政黨，唯「德意志」獨尊。

民眾黨團批評，今日台灣處處充滿白色恐怖、威權時期的既視感，只要以國安為名，不需社會討論，即可貿然恢復「軍事審判」；只要以國安為名，即可指控他人為匪諜、行鬥爭肅清之實，今日之軍法復辟、明日就是警總再現。

最後，民眾黨團強調，賴清德說「我們沒選擇」都是藉口，是他一心只有威權、崇拜威權，不願鞏固深化民主韌性，選擇鑽進「民主退步、自由限縮、人權倒退」的老路，「我們更好奇的是，當賴清德一聲令下恢復軍法審判，柯建銘會再度率領民進黨黨團，提請釋憲嗎？」

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