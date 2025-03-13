回應賴清德談話　陸外交部：改變不了統一大勢

▲毛寧、賴清德。（圖／大陸外交部、總統府）

記者陳冠宇／綜合報導

賴清德總統今（13）日召開國安高層會議，會後召開記者會表示，大陸在台灣進行滲透等，並提出相關因應政策。對此，大陸外交部回應，「不管民進黨當局說什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了祖國必然統一的大勢」。

賴清德今天提到，中國擴大對台灣內部的影響力，更利用民主台灣的自由與多元開放，吸收黑道、媒體、名嘴、政黨乃至於現、退役軍警，在我們的內部進行分化、破壞、顛覆等活動。

在今日下午的大陸外交部例行記者會上，路透社就此詢問，對於「台灣總統賴清德」的這些談話，有何回應？

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝中國政府網）

大陸外交部發言人毛寧回應稱，「首先，台灣是中國的一部分，沒有什麼『總統』。你提到的也不是一個外交問題。」

毛寧接著說，「可以告訴你的是，不管民進黨當局說什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了祖國必然統一的大勢。」

值得注意的是，大陸各家媒體發布這則新聞時，以「有記者就賴清德言論進行提問」帶過，並未提及路透社所引述的賴清德具體談話內容。

▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）