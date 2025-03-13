天然驅蚊新解方！中醫師曝「這一味」小黑蚊也消失　DIY防蚊液超簡單

▲中醫師鄒瑋倫親身實驗超有效的中藥防蚊法。（圖／中醫師鄒瑋倫提供，下同）

記者楊智雯／採訪報導

每到夏天蚊子、小黑蚊總讓人煩不勝煩，尤其是容易被蚊蟲叮咬的「蚊子體質」，就算噴防蚊液、點蚊香，仍躲不過一身包！更讓人擔心的是，市售的化學防蚊產品，可能含有DEET（敵避）等成分，長期接觸恐對健康產生影響，尤其家中有小孩的家長，更是不敢輕易使用。面對這個難題，中醫師鄒瑋倫親身實驗，分享了一款「零毒、超有效」的中藥防蚊法，不僅讓蚊子、小黑蚊瞬間消失，甚至在她辦公室放了三年還有效！

鄒瑋倫表示，自己是「超級蚊子體質」，醫院的診間在一樓，蚊蟲特別多，曾經還遇過兩隻蚊子在看診時，直接在她與病人之間盤旋，讓她氣到不行，「怎麼可能讓牠們影響我的工作」！為了防蚊，她試過各種市售防蚊產品，最後意外發現了一個天然又有效的方法。

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▲「丁香驅蚊法」成為她長期維持的防蚊儀式。

這個靈感來自她的一趟土耳其旅行。當時，她發現街邊的咖啡館，大家都悠閒地坐在戶外聊天，卻沒有人被蚊子叮咬，這讓她相當好奇。仔細一看，她發現每張桌子上都放著插滿丁香的橘子，散發出獨特的芳香氣味，她立刻聯想到，柑橘類本身就具有驅蚊效果，而丁香更是中藥中常見的抗菌、驅蟲藥材，兩者搭配，果然讓戶外空間變成蚊蟲「絕緣區」！

回到台灣後，她立刻親自實驗，在陽台擺放丁香，短短兩小時內，完全看不到蚊子，效果好到不可思議，於是這個「丁香驅蚊法」就成為她長期維持的防蚊儀式。她甚至在上週和家人到大安森林公園野餐時，也使用這個方法，結果穿著短褲的她，竟然完全沒被咬！ 甚至有病人回饋：「效果超好」，還有台大的學生會將丁香包在棉布裡掛在書包上，走在校園裡完全不怕蚊子靠近。

超簡單！DIY丁香防蚊噴霧 一噴就有效

▲DIY丁香防蚊噴霧。

除了擺放丁香之外，鄒瑋倫也推薦可以自製天然無毒的丁香防蚊噴霧，方便外出時攜帶。她提供了最簡單的比例，只要30克丁香 + 300c.c. 酒精或水，浸泡1天以上即有效果。

因為丁香的味道本身就很濃郁，只要浸泡1天以上，味道釋出後就能有效驅蚊。她特別提醒，使用防蚊噴霧時，千萬不要直接噴灑在小孩身上，而是先噴在手心，再均勻塗抹，避免噴灑不均或誤噴進眼睛、鼻黏膜，影響效果或造成刺激。

這款丁香防蚊法不僅簡單有效，還能長時間使用，不含化學成分，對於不適合使用防蚊液的嬰幼兒或敏感族群來說，是最天然健康的選擇。鄒瑋倫強調，與其每天被蚊蟲叮得滿身包，不如試試這種來自中藥智慧的驅蚊秘方，輕鬆打造零蚊蟲困擾的健康環境！