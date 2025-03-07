睡一半被蚊子吵醒「開燈找不到」超氣！他1招解決：屢試不爽

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

睡到一半被蚊子吵醒，就算沒被叮，多少也會怕睡回去再被煩醒。有網友就直呼，每次關燈睡覺最討厭的就是蚊子的嗡嗡聲，開燈又找不到在哪，偶然發現有一招很有效，就是把客廳的燈打開、臥室的燈關起來，大約等5～10分鐘，通常蚊子就會飛到客廳了，「這招對我而言屢試不爽。」

原PO在Dcard上發文「如何短時間解決睡覺時蚊子在耳邊叫？」說他每次關燈睡覺，最討厭的就是蚊子的嗡嗡聲，可關燈找不到，又不可能在半夜噴殺蟲劑。

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後來發現房間有蚊子時，他會打開房門、房內維持關燈狀態，接著把客廳外面的電燈都打開，大概等5到10分鐘後，通常蚊子就在客廳了，這時就可以關客廳燈，趕快回臥室並把房門關起來，「這招對我而言屢試不爽，不知道對其他人有沒有效果，可以試試看。」

貼文引起了網友熱烈討論，大家紛紛分享自己的滅蚊妙招，「我都是關燈的時候，聽到嗡嗡聲之後馬上開燈，牠會停在你耳朵附近的牆壁上，再斃了牠」、「蚊蟲有趨光性，你把光源打開它們會自己過去」、「被嗡的瞬間狠甩自己一巴掌，我有成功過，一次，但真的很爽。」

也有網友建議使用電蚊香、防蚊噴霧或電風扇來驅蚊，「雷達液體電蚊香（有貓不適用），晚上睡前三小時，把房門關起來」、「在耳朵擦綠油精！超級有效」、「日本的金雞防蚊液，一個房間噴一下，蚊子很快就墜機了」、「不想聽到蚊子聲，就睡前一小時（或洗澡的時候）開始用電蚊香，要睡覺再關掉。」