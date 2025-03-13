「你現在有空嗎」聽到這句就頭麻！職場「耗能鬼」讓人害怕快切割

▲「你現在有空嗎」聽到這句就頭麻！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

「你現在有空嗎」、「可以問你一下嗎」，坐在位置上一直偷偷瞄你，讓你看到訊息、對到眼神就開始頭皮發麻，你有遇過這樣的同事嗎？每天在辦公室裡，時間已經不夠用，偏偏職場上這類的「耗能鬼」卻還不斷消耗你的時間和精力，總是依賴別人解決問題的同事，不斷消耗你的精力，甚至影響工作效率，如何劃清界線，不再被他拖累？學會這3個方法，讓你有效管理時間，專注於真正重要的事情！

1.分清楚依賴還是幫助

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有些時候，你好心幫助同事，卻變成了「職場救世主」，每當對方遇到電腦壞掉、文件找不到等小事，第一個就想到你，而且每次你的幫忙，對方都視為理所當然，甚至連自己可以解決的小事也直接丟給你，那麼這已經不是「互相幫助」，而是「依賴成性」，真正的職場合作，應該是彼此分工、各自負責，而不是某一方無止盡地提供支援，當你的「支援」開始影響自己的工作效率，甚至讓你感到疲憊，那就是該劃清界線的時候，放手讓對方成長。

2.劃清職場界線

不管是好朋友是同事、家人是老闆，公事私事全攪在一起，辦公室裡是專業夥伴，私下卻變成他的免費助理，幫忙處理他的業務、安撫他的情緒，甚至還要陪他加班，每天都在無效社交與雜事中度過，你的精力會被迅速消磨，甚至拖累你的工作效率，你不是要拒絕所有社交，而是要學會拒絕「硬塞給你的事」，試著設立界線，例如在工作時專心處理公事、減少參與沒必要的閒聊或低效會議，當你開始優先保護自己的時間和精力，工作才會變得更加順利。

3. 遠離消耗你能量的人與事

有些關係，總是讓你感到疲憊不堪，甚至影響你的自信與專業判斷，若每次與某位同事互動，都讓你感覺壓力倍增、內疚或被否定，那或許該重新思考這段關係是否值得持續，職場上最重要的是效率與專業，而不是無謂的情緒消耗，開始篩選與誰共事，減少那些讓你感覺被掏空的應對，把時間與心力留給真正值得的人與事情，這樣才能提升你的工作品質，也讓你的職場生活更輕鬆自在。