常胃痛但檢查又沒事！中醫師提醒恐是自律神經失調作祟　教4招紓緩

▲常胃痛但檢查又沒事！（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

明明胃痛得厲害，卻做了各種檢查都正常，痛起來還伴隨焦慮、心悸和失眠，尤其壓力一大就更明顯，到底是怎麼回事？泰昌堂天母院湯家誠醫師提到，胃痛是現代很常見的文明病之一，有些人經常胃痛得厲害，做了胃鏡檢查卻都沒有發現問題，尤其在壓力大或情緒波動時，症狀更為明顯，這類的胃痛可能並非單純是腸胃本身的問題，而是與「自律神經失調」密切相關，腸胃系統分布著大量的自律神經調節腸胃蠕動，也有人說腸胃是人的第二大腦，會跟情緒與精神反應互相影響，而自律神經的紊亂不僅影響胃的正常功能，還可能伴隨焦慮、心悸、失眠等不適症狀。

胃痛有哪些原因？腸胃本身的發炎及潰瘍會造成疼痛，常常會受到食物或胃酸刺激誘發，常見的症狀有上腹部灼熱感，隱隱作痛，進食後或空腹時症狀加重，這類型的疼痛需要去注意是否有幽門桿菌的感染，或是是否有同時使用其他西藥會加重腸胃發炎的情形。

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自律神經失調引發的胃痛，則經常是與本身蠕動調節的功能失調相關，不一定會伴隨發炎等器質性的病變，常常受到情緒和壓力影響，症狀的波動也會比較大，像是疼痛位置和症狀表現不固定，可能伴隨噁心、脹氣、心悸、失眠，類似腸躁症、腹瀉、吃不胖、吃不下、腹部肌肉緊繃等。

如果有經常反覆的胃痛時，泰昌堂天母院湯家誠醫師說，首先還是建議尋找適合的醫師去做診斷，可以排除其他器官造成上腹痛的可能，有需要時也可以透過胃鏡做進一步的檢查。

而中醫的四診則可以透過望聞問切觀察，以及腹診扣診的按壓，去診斷胃痛的可能病因，針對不同的體質進行中醫藥調理。

湯家誠醫師說，在中醫的診斷裡，這類型胃痛的成因往往與情治、陰陽、氣血失調相關，我們稱之為肝氣鬱結。肝的功能是調節身體氣血的升降及疏瀉，當受到壓力或情緒的影響，升降疏瀉的機能失衡，最後則導致脾胃功能失調。

湯家誠醫師說，自律神經失調引起的胃痛看似麻煩，但只要調整作息、改善情志、配合中醫辨證調理，相信能日漸恢復穩定與健康！

舒緩胃痛，調整生活方式是關鍵：

1. 放鬆心情，調節情志：此類型胃痛，首要學會調適壓力，可透過腹式呼吸、冥想等方式，保持穩定的情緒。

2. 養成良好的飲食習慣：推薦食物：溫熱且易消化的食物，如小米粥、蒸南瓜、山藥。避免食物：過冷、過辣、過甜的食物，避免刺激胃黏膜。

3. 配合中醫調理：定期諮詢中醫師，根據個人體質進行針灸或中藥調理，增強脾胃功能，改善自律神經失調。

4. 避免過度依賴胃藥：此類型的胃痛，太常使用胃藥可能削弱胃部防禦機制，應在醫師指導下用藥，並從根本調整生活習慣。

▲泰昌堂天母院湯家誠醫師。（圖／泰昌堂天母院提供）