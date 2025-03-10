蚊子原地抽搐！陸網瘋傳超有效「滅蚊神曲」　專家：早有研究

大陸中心／綜合報導

惱人蚊子的嗡嗡聲，是不少人入睡的噩夢。一名大陸網友近日分享，一首電子曲〈Scary Monsters and Nice Sprites〉能有效震暈蚊子。不少網友跟著實測後表示，「蚊子真的原地抽搐墜落！」廣東省科學院動物研究所劉博士也指出，早有研究發現相關原理。

該名網友表示，「下午刷到神曲〈Scary Monsters and Nice Sprites〉能讓萬惡的蚊子神魂顛倒、飛行緩慢，從而更好消滅，覺得很不可思議，結果晚上睡覺凌晨四點多五點，竟然被蚊子吵醒，馬上拿出手機播放這首歌，哇哈哈哈，打開燈，真的見到蚊子墜落在床上，我小心翼翼拿衛生紙，打了幾次才打中，打的時候，真的感覺它飛得不靈活了。」

▲不少網友親測《滅蚊神曲》。（圖／翻攝自小紅書）

她還補充，「聽到蚊子嗡嗡叫後，不要急著打，慢慢拿過手機找出神曲，調高音量，靜待蚊子來，再次聽到嗡嗡響後，迅速點擊播放，然後就開燈看，相信你會和我一樣有驚喜哦！」

劉博士表示，蚊子主要是透過頭部的鞭毛來感知聲音的震動，雌蚊在交配的時候，也是以震動來感知對方，音樂的頻率可能剛好和蚊子的頻率相同，就會導致它攻擊的慾望降低。

▲劉博士表示，該首《滅蚊神曲》會影響蚊子對於獵物的判斷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

劉博士說道，聲音對蚊子的影響，應該只停留在感官的層面，並非是某一歌曲有神奇功效，而且對蚊子來說，聽覺也並非是其感知外界的主要手段，「先前有研究發現，透過音箱大聲外放電子樂〈Scary Monsters and Nice Sprites〉，確實在一定程度上，會影響蚊子對於獵物的判斷，使進食次數和交配頻率，都明顯下降了，不過想靠聲音驅蚊，這條路還需要慢慢探索。」

跟風實測成功的網友們直呼，「因為經常用它來逼退蚊子，這首歌就成為了我去年的音樂app的年度歌曲」、「比電蚊拍好用太多了」 、「蚊子臨終前，被逼著跳觸電舞」、「生平第一次看到蚊子蹦迪後死亡」、「這首歌中文名叫《蚊香》」、「廣場舞要是跳這個，那蚊子就吃不了流水席了」。