快訊／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

▲澳門籍2歲女童遭遇新光三越氣爆，13日凌晨傳出病逝澳門。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

澳門籍2歲鄧姓小女童與家人來台旅遊，卻不幸遭遇新光三越氣爆，導致頭部重創。事後，鄧姓女童被緊急送醫救治，但呈現腦死，之後鄧家人搭乘醫療專機將小女童帶回澳門。不料澳門官方13日凌晨證實，女童已在3月7日於仁伯爵綜合醫院離世。至此，新光三越氣爆案再釀1死，累計已造成5人死亡。

澳門特別行政區政府新聞局稍早發布聲明表示，衛生局表示，在徵得家屬同意後，現公布早前台中氣爆事件中受傷的本澳女童，於3月7日在仁伯爵綜合醫院離世。

衛生局對女童離世深表悲痛，向家屬致以深切慰問，並已為家屬提供心理支援及輔導，及時跟進家屬需求。

台中新光三越未依法申請，擅自在2月13日進行12樓美食廣場改裝工程，疑似廠商用砂輪機切割瓦斯管線時發生大氣爆，結果接近中午時間發生大氣爆，11、12樓炸毀。

氣爆發生當時，澳門籍鄧氏一家七口、祖孫4代恰巧路過新光三越，未料遭到氣爆掉落重物砸中。56歲鄧姓阿公當場慘死、58歲盧姓阿嬤頭部重創，送醫急救後宣告不治，而當時被祖父母抱在手上的2歲女童也重傷，被送往中港澄清醫院急救後，轉中國醫藥大學兒童醫院救治。

收治女童的中醫大兒童醫院日前曾表示，女童因頭部受到重擊，導致腦出血、腦部腫脹，猶如「豆腐撞石頭」，院方當下就緊急進行開顱手術減壓、溫控治療。之後，女童陷入重度昏迷，無奈最終仍天不從人願。

鄧家人一家7口來台開心旅遊，沒想到其中3人不幸遇劫殞命，家破人亡。女童爸媽辦完父母告別式後，帶著女兒搭乘醫療專機回澳門，但女兒仍不治離世。原本一場歡樂的台灣遊卻遇死劫，就此天人永隔，令家屬悲痛萬分。