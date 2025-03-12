校門口揉胸小五女童6次！同學喝斥繼續摸　安親班司機18萬換免囚

▲台中安親班司機在校門口多次猥褻女童。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名安親班司機在國小校門口，對小五女童貝貝(化名)摸胸6次，期間數次被女童的同學撞見，大喊「男女授受不親」，司機仍不罷手，之後更將狼爪伸向站在女童身旁的同校學妹，摸了學妹肩膀及靠近胸部的部位，經貝貝向母親哭訴，司機被告上法院。台中地院審酌司機已用18萬和貝貝、貝貝母親達成調解，替他減刑，依司機犯6個加重強制猥褻罪、1個成年人故意對兒童犯性騷擾罪，合併處2年徒刑，並給予緩刑5年。可上訴。

判決指出，阿廣在安親班任職，負責接送某國小的學生到安親班，他明知女童貝貝才就讀國小5年級，卻在2023年1月到5月間，6度在校門口變電箱前，不顧貝貝扭動身體反抗，強行隔著制服撫摸貝貝胸部，期間貝貝的同學撞見，同學大喊「你在幹嘛」、「男女授受不親」，然而阿廣認為兩人年幼可欺，並沒有因此罷手，甚至下次又在同學的瞪視下對貝貝摸胸，或將手伸進貝貝襯衫鈕釦間的縫隙撫摸。此外，阿廣在校門口找貝貝說話時，見貝貝的同校學妹一起靠過來，也伸手偷襲學妹的肩膀及靠近胸部的身體部位。貝貝不堪阿廣長期猥褻，在5月29日遭阿廣摸胸後，回家向母親哭訴，全案才曝光。

庭審時，阿廣坦承犯行，法官認為，阿廣犯加重強制猥褻罪，法定刑度為「3年以上、10年以下有期徒刑」，但審酌阿廣已用18萬和貝貝、貝貝母親達成調解，她們都表示願意原諒阿廣，法官也認為阿廣經過偵審程序的教訓，應無再犯疑慮，為他減刑，依他犯6個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪、1個成年人故意對兒童犯性騷擾罪，合併處2年徒刑，並緩刑5年。可上訴。

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