遭氣爆波及斷腿！傳保全「住院無人顧」　新光三越：天天關懷

▲新光三越氣爆發生至今超過3周，一名在隔壁工地上班的顏姓保全遭炸傷，新光三越表示有派看護天天照顧。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中新光三越2月13日發生氣爆案釀4死38傷，當時正在隔壁工地上班的顏姓保全也遭波及，造成左大腿開放性骨折送往林新醫院緊急開刀。台中市府日前透露，顏男來自台南，同仁探訪時發現他隻身一人，身邊又缺家人陪伴，連簡單盥洗的毛巾、牙刷及牙膏都沒有，只能喝礦泉水配藥吃。新光三越則強調，事件發生後就聘請一名看護每日到院照顧顏男起居飲食，也有派員天天關懷，到228後才改成2天關懷一次。

台中新光三越在3月1日到6日開放專櫃同仁入館領取私人物品，總計733人進入完成私人物品領取作業。入內拿物品的櫃姐也透露，中低樓層看起來影響不大，期盼能盡速復業，讓專櫃人員可以恢復正常工作。

▲新光三越公關協理張家齊表示，開放員工入館內領取物品，6天累計共有733人，都已領取完畢。（圖／記者游瓊華攝）



此外，新光三越氣爆案4名罹難者均已完成告別式，澳門一家也於2月26日搭機返澳。台中市政府統計，截至4日還有3位傷者在醫院接受治療，其中傷勢較重的新光樓管及附近工地顏姓保全尚在台中相關醫療院所接受治療，近日陸續轉一般病房，恢復狀況良好。另因戶籍在外縣市，分別轉院至高雄及台北治療的4名傷者，公所也持續電話關懷，陸續已有3名傷者出院返家，目前僅有1位仍在高雄醫院治療，但恢復狀況良好，近期可望返家休養。

▲受傷顏姓保全被市府發現連簡單盥洗的毛巾、牙刷、牙膏都沒，民政局緊急購買協助。（圖／市府提供）



其中，新光三越氣爆致隔壁工地顏姓保全遭波及，造成左大腿開放性骨折送往林新醫院緊急開刀，市府表示，氣爆案發生後前往探視，發現顏男隻身一人，身邊又缺家人陪伴，連簡單盥洗的毛巾、牙刷及牙膏都沒有，民政局長吳世瑋得知後趕緊請同仁協助購買，解決顏男住院的不便。

新光三越今天回應，2月份氣爆發生之後，就請了看護天天前往照顧顏男，直到3月份才變成2天一次，接下來還是會持續協助，若有任何需要協助，都可聯繫新光三越。