快訊／大甲媽遶境期程出爐！　國曆4／4起駕展開9天8夜進香

記者許權毅／台中報導

今日元宵節，台中市大甲鎮瀾宮今日舉行起斗、點燈以及安太歲典禮，18時舉行「筊筶典禮」，請示2025乙巳年遶境進香的日期，大甲媽擇定，將在國曆4月4日22時45分起駕，展開9天8夜遶境進香，預計4月13日回鑾安座。

▲大甲媽今年遶境訂為4月4日22時45分起駕。（圖／記者許權毅攝）



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完整時程為，4月4日22時45分起駕，若按照過往行程，沿途預計彰化市南瑤宮、西螺鎮福興宮、新港鄉奉天宮、西螺鎮福興宮、北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮、清水區朝興宮，4月13日回鑾安座，全程路途約340公里，詳細期程廟方滾動式調整。

元宵節又稱上元節，全台各地都有慶祝元宵的民俗活動，自古以來，各寺廟都會燃燈表佛，祈求一年平安順利、登科及第。大甲鎮瀾宮今舉行上元節點燈、安太歲起斗儀式，在誦經團帶領清淨所有燈座後正式啟動，恭讀所有在大甲鎮瀾宮點燈與安太歲的所有信士疏文，祈求媽祖保佑信徒。

▲大甲媽遶境進香每年都吸引大量信徒參與。（圖／ETtoday資料照）



大甲媽9天8夜徒步遶境進香活動，是每年農曆3月的一大盛事。如同去年，鎮瀾宮今年也選在元宵節舉辦筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事擲筊，決定大甲媽出巡的日期，預計再吸引百萬信徒參與。