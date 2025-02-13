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律師朝聖媽祖遶境10年！上路必收「最強台灣媽」進香攻略+全記錄

▲2023大甲媽起駕。（圖／記者游瓊華攝）

▲大甲媽遶境每年吸引百萬人參與，是台灣最有代表性的民俗活動之一。（圖／記者游瓊華攝）

記者林育綾／綜合報導

大甲媽9天8夜徒步遶境進香活動，是每年農曆3月台灣最具代表的民俗活動之一，吸引百萬人參與！皇冠文化邀請熟悉民俗的律師作家王惠光執筆，撰寫《三月瘋媽祖》，可說是「最強台灣媽」的朝聖全攻略和全紀錄，無論老手、新手都能解答各種疑難雜症，並身歷其境體驗。

王惠光參與進香活動長達10年，熟悉台灣歷史民俗，他將進香的沿途紀錄、軼聞趣事，詳細收錄在新書《三月瘋媽祖》，由皇冠文化出版，內容收錄超過百張照片，不僅詳盡，也好讀、趣味。

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出版社表示，讀了這本書，就知道累了可以搭香客服務車，進香不怕鐵腿；沒廁所也免驚，有隨行的大型板車活動廁所。不論新手、老手，這本書都能解答進香路上的各種疑難雜症。

除了實用的「進香攻略」，王惠光更將路上的人、事、物，以細膩的筆觸描繪得栩栩如生，包括女子帶著阿嬤的相片和進香旗，陪過世的阿嬤進香；或是在「鑽轎底」時，禮讓坐輪椅的人插隊到最前。媽祖牽起的緣分，讓幾十萬人真情互動、熱誠相助，在共同的道路上一起前進。

王惠光自述，「大概從10年前開始，我每年都會參加媽祖進香的活動，也帶過許多有興趣的朋友參與，參加過的人都覺得進香活動很有意思。坊間雖然也有很多媽祖進香活動相關的書，但都是偏重從活動的儀式及宗教的觀點來說明。我卻想從一個實際參與者的角度來觀察及介紹：讓沒有參加過的人可以體會、讓想要參加的人可以準備、讓參加過的人可以回味。」

▲▼「最強台灣媽」的朝聖全攻略和全紀錄《三月瘋媽祖》。（圖／皇冠出版）

▲「最強台灣媽」的朝聖全攻略和全紀錄《三月瘋媽祖》。（圖／皇冠出版）

《三月瘋媽祖》不僅是進香攻略，也是一本體驗錄，帶讀者走進台灣最盛大宗教活動，也是一段跨越歷史與信仰的心靈旅程。

2025年大甲遶境進香將於國曆4月4日晚上10點45分起駕，4月13日回鑾；白沙屯進香將於5月1日起駕，5月11日回宮。皇冠出版也邀請讀者帶著這本書，踏上這條充滿熱情、希望與信念的媽祖進香之路。

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