虎航5月開航鳥取！單程2499元起　限時2天開搶

▲台灣虎航5月29日開航台北-鳥取航線。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航今（12日）宣布，5月29日將開航台北-鳥取縣米子機場，全新航線每周2班，並推出開航價單程未稅2499元起機票優惠，3月14日起限定2天開賣。

鳥取縣因誕生了《鬼太郎》作者水木茂與《名偵探柯南》作者青山剛昌兩位享譽全球的漫畫家，素有「漫畫王國」之稱。台灣虎航商務長許致遠和日本鳥取縣知事平井伸治今共同宣布，2025年5月29日開航桃園-米子航線，也是飛航日本的第22條航線。

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台灣虎航表示，桃園-米子航線配合第16屆台日觀光高峰論壇活動，5月29日執行首航，開航初期，每周營運兩班為周一、五飛航，去程航班編號IT724，回程航班編號IT725。

每周一的去程航班為上午8時35分自桃園機場起飛、回程航班為下午1時自米子鬼太郎機場起飛；每周五的去程航班為下午1時20分自桃園機場起飛、回程航班於下午5時50分自米子鬼太郎機場起飛。

為慶祝新航線開航，台灣虎航表示，3月14日上午10時起至3月15日晚間11時59分，推出單程未稅2499元起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年5月29日起至2025年10月25日止。

此外，長榮航空規劃4月18日起首航桃園-神戶航線，初期因應日本大阪世界博覽會開幕，每周飛航4班，接著4月28日起每周飛航2班。長榮也推出機票優惠，6月20日後的桃園-神戶經濟艙來回機票未稅1萬1640元起。

星宇航空也規劃4月18日開航台北-神戶、台中-神戶二條航線，以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每周3班、台中-神戶每周7班往返服務。