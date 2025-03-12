「台東祭」進軍日本南九州　18家餐廳聯手打造創意料理

▲「台東祭」成功進軍日本南九州。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極拓展國際市場，攜手日本南九州地區18家特色餐廳舉辦「台東祭」，活動於12日下午在宮崎縣「みやざき晴マチ 肉バル食堂」正式啟動。本次活動以台東特色食材為核心，包括洛神花、紅烏龍、紅藜與小米等，並結合各家餐廳的料理風格，研發創意菜色，期望讓日本消費者深入體驗台東食材的獨特魅力。活動自3月12日至4月13日，為期一個月，透過美食交流提升台東農產品的國際知名度。

台東縣副縣長王志輝表示，「台東祭」選擇在宮崎縣與熊本縣的美食街餐廳舉行，透過當地餐飲業者的創意料理，讓更多日本消費者認識台東風味，並進一步促進市場商機。他特別感謝宮崎縣政府副知事佐藤弘之與宮崎縣台灣交流大使星源透的支持，雙方也在開幕儀式中交流未來合作的可能性，期望深化台日飲食文化的連結。

台東縣政府指出，開幕儀式吸引日本多家媒體關注，現場賓客對於台東食材的創新應用表達高度肯定。參與活動的18家餐廳皆推出期間限定的創意料理，其中，Comfort Diner集團旗下六家餐廳特別研發運用紅烏龍茶燻製鹽味叉燒與燉煮宮崎牛筋，使茶香與肉質風味相互融合，帶來獨特的口感體驗。而在甜點部分，則結合宮崎芒果與台東洛神花製成慕斯，酸甜交織、口感層次豐富，成為餐後亮點。這些融合兩地特色的創新菜色，不僅突顯台東食材的多元性，也成功吸引日本消費者的關注與喜愛。

財政及經濟發展處表示，此次活動讓台東特色農產與料理成功打入日本市場，並獲得南九州餐飲業界的肯定。未來，台東縣政府將持續推動國際推廣計畫，深化與日本餐飲市場的合作，讓更多人品味台東食材的獨特風味，進一步促進農產品外銷與觀光發展，擴大台東品牌的國際影響力。