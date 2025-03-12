坐飛機8小時只配三明治？杜特蒂押送荷蘭海牙　小女兒視訊憤怒發聲

▲杜特蒂的小女兒發文抱怨，表示父親被逮後搭機前往荷蘭海牙，機上只提供麵包。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／綜合報導

菲律賓前總統杜特蒂曾發起「掃毒戰爭」，而被國際刑事法院（ICC）發出逮捕令，指控其任內組建「死亡小隊」槍殺6000多名毒品嫌疑犯，違反危害人類罪，最後於昨（11）日在機場被逮捕後送往荷蘭海牙。對此，杜特蒂的小女兒發布視訊通話截圖，不滿父親在8個小時航程中，只有一個三明治可以吃。

根據《馬尼拉時報》等外媒報導，杜特蒂11日從香港飛抵馬尼拉國際機場後，遭到菲律賓當局逮捕，作為執行國際刑事法院逮捕令的一環，隨後搭乘專機離開菲律賓、被迫送往國際刑事法院所位於的荷蘭海牙。

自從杜特蒂被逮捕後，他年僅20歲的小女兒凱蒂（Veronica "Kitty" Duterte）透過社群媒體Instagram的限時動態功能，發布一張和父親進行視訊通話時的截圖，對機上提供的餐食表達不滿。凱蒂憤怒表示，「一趟飛行時間超過8個小時的航程，結果只給我爸一份三明治吃？？？」

在父親杜特蒂被捕後，凱蒂也分享一張舊照，表達對於父親的支持，並批評逮捕行動已經觸法，「我永遠會帶著驕傲前行，因為我是你的女兒、你的血脈。我是杜特蒂。你賦予我的力量將不會被抹滅。我會堅守今天對你的承諾。我愛你。」

從航班追蹤網站Flightradar24所公布的資訊來看，載有杜特蒂的灣流G550（Gulfstream G550）噴射機，於11日晚間11時03分從馬尼拉起飛，預計12日上午8時短暫降落杜拜進行加油。機上除杜特蒂外，還包括前總統府執行秘書梅迪爾迪亞（Salvador Medialdea）、一名護士和私人助理。