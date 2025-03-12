杜特蒂被捕連夜押送海牙　BBC：標誌菲律賓權力鬥爭結束

▲菲律賓前總統杜特蒂11日在馬尼拉機場被捕。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）11日從香港返回馬尼拉時，在機場遭警方逮捕羈押，隨即被送往海牙。此前，國際刑事法院（ICC）發出通緝令，指控杜特蒂在反毒戰爭中涉及危害人類罪，然而，這次逮捕背後亦涉及菲律賓內部政治鬥爭。杜特爾特的家人與律師譴責這項行動非法，而馬科斯總統則表示，他只是在履行國際義務。

據BBC報導，菲律賓中期選舉即將在5月登場，各派人士也馬不停蹄展開競選行程，杜特蒂日前更專程前往香港，爭取菲律賓移民選票，不料卻在抵達馬尼拉時遭警方逮捕。儘管菲律賓早在2019年就在杜特爾特的指示下退出UCC，但該法院仍主張對其2011至2019年間的反毒行動擁有司法權，並於2021年正式展開調查。

▲杜特蒂任內曾發起反毒戰爭，被控籌組安全部隊，槍殺毒品嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）

起初，菲律賓總統小馬可仕的政府拒絕與ICC合作，但在與杜特蒂家族決裂後，其態度急轉直下，最終執行逮捕行動。杜特蒂家族與馬可仕家族原為政治盟友。這2個在菲律賓分別佔據南北勢力的政治大家族，在2022年選舉中聯手組成了聯合陣營（UniTeam），一舉將小馬可仕推上總統大位，而杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte）則出任副總統。

當時，小馬可仕與薩拉達成協議，承諾在2028年支持她競選總統，並將讓薩拉在擔任副總統時，同時出任國防部長。然而，小馬可仕上任後，卻出爾反爾，未將國防部長一職交給杜特蒂家族，僅將她安排在教育部，顯示出小馬可仕對副總統擴大權力基礎的戒心。此外，小馬可仕也迅速與前總統杜特蒂的政治路線劃清界線。

▲小馬可仕與薩拉在2022年大選中合作，一舉拿下正副總統之位。（圖／路透）

小馬可仕命令菲律賓海軍與海岸警衛隊在南海爭議海域上挺身對抗中國，與杜特蒂執政期間的政策形成鮮明對比。同時，小馬可仕也淡化了杜特蒂極力促成的禁毒戰，讓2大家族在對外關係與內政上分歧加劇，關係逐漸惡化。

去年，馬可仕陣營發起彈劾薩拉的行動，並推動對杜特蒂的國際起訴，而副總統薩拉則威脅要暗殺總統小馬可仕、第一夫人麗莎，以及小馬可仕的表親，也就是眾議院議長羅慕德斯。此話一出，整個菲律賓國安體系瞬間進入高度警戒狀態，也昭告著杜特蒂與馬可仕家族之間的決裂。

報導稱，杜特爾特家族仍在菲律賓擁有龐大支持基礎。杜特蒂此次被羈押到海牙恐加劇國內政治緊張，並可能引發示威浪潮。薩拉指責政府「出賣國家主權」，ICC也因此飽受批評。美國威脅要對ICC官員祭出制裁，中國則警告ICC勿將案件政治化，顯示菲律賓國內政治鬥爭已攪動國際關係。BBC指出，杜特蒂的倒台標誌著菲律賓權力鬥爭的戲劇性結束。