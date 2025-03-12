22歲女每天「翻垃圾尋寶」！2年省逾160萬...嗨喊：拿錢環遊世界

▲迪亞茲翻垃圾尋寶。（圖／翻攝Melanie Diaz Instagram，下同）

圖文／CTWANT

美國佛羅里達州一名22歲女子，毅然決然辭掉穩定的正職工作，決定當一名「垃圾桶尋寶者」（dumpster diver），她專門翻垃圾堆找可用的東西，稱自己短短2年省了5萬美元（約新台幣164萬元），而她要拿這些錢去環遊世界。

根據《紐約郵報》報導，迪亞茲（Melanie Diaz）是在社群上看到她人撿垃圾的影片，因此產生了興趣，她第一次尋寶發現大量書籍、玩具和可重複使用物品。迪亞茲表示，這2年來，她每天花4到5小時翻垃圾，找到的寶物千奇百怪，從衣服到家居裝飾和寵物食品等，而這讓她完全不用擔心日常開銷，她也不用再做攝影工作了，「自從我開始翻垃圾桶以來，我已經省了很多錢，」

▲迪亞茲稱2年省164萬。

迪亞茲說，她要拿錢去環遊世界，而她翻到最好家居用品連鎖店Homesense的東西，因為所有東西都有標籤還是全新的，她發現大多數東西都不該丟。

據悉，有些尋寶者會賣東西變現，但迪亞茲卻是免費贈送，她把物品寄回家鄉哥倫比亞，讓大家可以利用它。但迪亞茲強調，「我真的很喜歡翻垃圾桶，你永遠不知道會發現什麼——它總是令人驚訝。」

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