兩岸觀光變政治籌碼　業者怨帶團出國成「見不得光的事」

▲政府檯面上禁止國人組團赴陸旅遊，卻又放任業者組地下團，萬一發生重大意外，帶團業者和參團民眾恐難獲得保險理賠。（圖／中時報系資料庫）

圖文／CTWANT

兩岸政治角力拿開放觀光當籌碼，禁止赴陸旅遊團，一下限額開放，一下又突然喊卡，把旅行業者的生計端上政治賭桌。根據CTWANT記者調查，目前檯面上雖有禁團令，但不少業者遊走灰色地帶操作大陸旅遊團。旅行業者就抱怨，禁團令剝奪觀光業權益，讓原本能開大門走大路，變成見不得光的事，呼籲廢除禁令、重啟交流。

2008年開放陸客來台旅遊，於2015年創最高峰，來台陸客數達418萬人次，陸客一度占境外旅客數比例4成，創造2196億元觀光產值。2016年民進黨執政後，兩岸關係倒退，陸客來台人數和觀光產值連年遞減，疫情前2019年跌至270萬人次。

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國人赴陸方面，據交通部統計，2019年國人出國觀光以到訪日本（33.7%）為最多，其次為中國大陸（21.9%）約404萬人次，依旅遊業者推估，團客與散客約各半。

▲台北市府2月依歷年慣例申請上海文旅局官員來台參加台北燈會，卻遭到陸委會駁回，讓兩單位一度隔空交火。左圖為陸委會副主委兼發言人梁文傑；右圖為台北市長蔣萬安與上海副市長華源。（圖／中時報系資料庫）

2020年初新冠疫情爆發，隨國境封鎖，赴陸旅遊也終止，但2022年10月13日，台灣全面開放邊境管制，全球都在積極恢復出入境旅遊，唯獨兩岸一直有禁止團體旅遊的行政命令。

旅行業多次呼籲解除禁令，政府也一度於2023年底宣布2024年3月起鬆綁赴大陸旅遊，但因中國方面未就團客來台進行安排，且又片面宣布改變M503航路，牽動我國國防與飛安，交通部於2024年2月、農曆春節放假的前一天，突然又緊急喊卡，除了已報名者照常出團，其餘便停止再招攬團客赴陸，引發旅行業者不滿，一度揚言要走上街頭。

2024年8月下旬，大陸陸續宣布開放福建居民赴馬祖、金門旅遊，一度創下單日近千名陸客訪金的觀光熱潮。「陸客看網紅最近推什麼，溫泉蛋、統一布丁…，擠爆便利商店！」一名在金門從事旅遊業的黃先生觀察，陸客多集中在假日造訪，且因搭船方便不少是單日來回，雖陸客消費模式改變僅部分業者受惠，還出現交通亂象、排擠台灣散客，但整體來說對促進地方繁榮仍是有幫助。

▲各縣市旅行公會和觀光社團代表多次至交通部陳情，盼解除禁團令。（圖／中時報系資料庫）

2024年12月，台北上海「雙城論壇」，上海副市長華源再度釋出善意，「將積極推動上海居民赴台團隊遊」。正當旅遊業滿心期待2025年解禁有望，豈料，總統賴清德元旦談話拋出「小兩會（台灣台旅會與大陸海旅會）應先談判」，儘管大陸文旅部1月17日公告，將在近期恢復福建、上海居民組團到台灣旅遊，陸委會仍堅持「小兩會先談」，並三度封殺台北市政府邀請的上海賞燈團一行人。

一位業者告訴CTWANT記者，目前正逢海旅會新舊任會長交接，若要經過小兩會，還需等新任會長上任，因此相關交流也一併停擺。也有業者抱怨，推給小兩會僅是推託之詞，只要想開通，這些都不是問題。

旅行業品保協會監事會召集人黃文卿就表示，目前台灣完全沒有與大陸能對接的窗口，大陸在台的海旅會不跟台灣官方接觸，台灣在陸的台旅會也接觸不到大陸官方，所以民進黨政府才想透過小兩會溝通，但大陸不想回到談判桌，原因是民進黨口頭上表示歡迎陸客，實際上卻設置重重障礙，包括拒絕踩線團來台，也駁回上海參訪團來台參加台北燈會的申請。

▲黃文卿認為，台灣9成旅行社都有做大陸旅遊團業務，解除禁團令可先讓業者恢復生計，陸客來台因有國安考量，可留到談判桌。（圖／中時報系資料庫）

大陸目前遞出的橄欖枝是開放福建、上海居民來台旅遊，但前旅行業同業公會全聯會理事長蕭博仁就曾向媒體表示，過去與陸委會交涉，陸委會認為大陸只開放個位數省市赴台團旅遊，是兩岸不對等。

對此，台北市旅行公會副理事長柯牧洲認為，旅遊產業鏈已經斷鏈，缺車、缺房、缺導遊、缺資金，未來即使重啟，也是需要數年才能見到成果，「上海人口2500萬，也剛剛好，不會造成overtourism。」

國境解封後，至今大陸來台旅客仍是0，但仍有不少小旅行社、導遊鑽「禁團不禁散」的漏洞，帶著旅客冒險私自組團赴陸旅遊。「目前是都沒有發生重大事故，但萬一出了意外，行程被主管機關認為違法，保險公司不理賠，旅行社也無力賠償，誰來保障消費者權益？」一位業者就抱怨，禁團令剝奪觀光業權益，讓原本能開大門走大路，變成見不得光的事。

國民黨立法院黨團日前提案，立即解除禁止人民組團赴大陸觀光的限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等離島旅遊，經藍白黨團聯手2月16日表決通過。不過，旅行業同業公會全聯會理事長吳盈良認為，儘管立法院通過，但禁團令是主管機關交通部觀光署頒布的行政命令，雖干涉人民旅遊權益於法不符，但還是要主管機關宣布解令才行。

黃文卿分析，全台4000間旅行社，做陸客入境的占1成，做台人出境大陸的有9成，陸客來台或許存在國安等種種考量，那入境拉回談判桌就好，至少比較迫切的出境旅遊可以先解除禁團令，不要讓業者和消費者冒風險私自組團。

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