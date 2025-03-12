疲老闆認了：欠債金額達9位數！曝已談妥還款方式「絕不會落跑」

▲疲老闆證實，外面目前的欠債金額大概是9位數。（圖／翻攝自臉書／疲老闆）

圖文／CTWANT

嘉義一間佔地千坪的零食大賣場，其負責人「疲老闆」被網友「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」，常在直播中賣異國零食，擁有許多粉絲。不過，近日卻爆出跳票危機。對此，疲老闆證實，外面目前的欠債金額大概是9位數。

疲老闆坦承，為了把公司品牌做起來，因此不斷擴大、擴充，但毛利率非常非常低，加上進貨要用現金，才能拿到最低的成本價，然而景氣問題，資金流出現問題，因此去借了民間借貸，所以導致洞越來越大，尬不過來跳票了。

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針對18位數，疲老闆表示，直播非常緊張，可能不小心講錯了，講成18位數，實際上，外面目前的欠債金額大概是9位數。他強調，3月10日前沒有積欠任何一名員工的薪水，所有廠商的貨款也都有接電話，談妥如何償還和合作，並承諾絕不會跑路。

疲老闆表示，感謝每一位一直在背後默默關心和支持他的朋友、客戶和員工們，正是你們的鼓勵與陪伴，讓他能夠渡過這段艱難的時光，這幾天的奔波處理，讓他學到了很多，也讓他更加有信心去面對接下來的挑戰。

疲老闆說，「對我的員工們，我無比感激你們的耐心與支持。無論面對多大的壓力，你們始終站在我身邊，為公司付出了很多，這些都讓我更加珍惜並全力以赴。而我也將確保能為你們創造更穩定的未來，並承擔起我應該負的責任。」

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