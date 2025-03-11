　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃火鍋見青菜有「黑色沙子」！她近看嚇壞「是蟲」：還在爬

青菜葉上有蚜蟲。（圖／翻攝Threads）

▲青菜葉子底部黏了一堆還在爬行的蟲。（圖／翻攝Threads）

圖文／CTWANT

這真的會嚇壞！近日一名女網友吃火鍋，準備下最後一片青江菜時，發現上面有一大片黑點，原以為是沙子，近看才知竟是蟲子，超過40隻，而下去煮的菜每片都有蟲附著，讓她傻眼。

原PO在Threads發文，「吃火鍋已經丟了好幾片青江菜下去，最後一片要下去的時候，想說怎麼都黑黑的，以為是沙子，結果仔細看全都是蟲蟲，全撈起來發現，丟下去的每片都也有，還附著在上面，還在爬」，讓她直呼真的太噁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從照片中可見，青江菜葉有密密麻麻的黑點，乍看像沙子，但其實是一隻隻黑蟲，大小不一，約有40隻，讓人看了作嘔。

火鍋店青菜一大片黑點　她以為沙子近看竟是蟲！超噁畫面曝

▲青菜葉子上一堆蟲，至少有40隻。（圖／翻攝Threads）

不少網友紛紛留言「有次我媽煮麵，全部都綠綠的我吃得超開心，結果仔細一看全是蟲」、「好奇提問一下，有這麼多蟲代表沒用農藥嗎」、「突然想到方大同遇到菜蟲跟服務人員說他吃素」、「這是蚜蟲啊！菜根本沒洗吧」、「台灣常見的蚜蟲，隨處可見，繁殖力超強無所不在」、「這代表無農藥」。

至於不少人好奇是哪家店？原PO說，她跟友人吃過很多次，第一次遇到這問題，處理後續店家態度很好，「我覺得沒必要公開，讓大家對他們有不好的印象，只是發上來請各位吃菜菜要檢查而已。」

延伸閱讀
男友喝醉手機掉Uber！司機淋雨幫找　被怨給2000元太多她傻眼：我真的錯了？
小叔賭博欠600萬！婆婆淚逼「買走他的房」：再給他們一家繼續住　人妻傻了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅色空汙警戒！「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紅色空汙警戒！西部「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

女同學實驗課「胸部貼背上」他愣住！男大生曝後續：正常嗎

喊「給黃子佼留一口飯」炎上　徐乃麟回應了：妻兒是無辜的

徐乃麟喊「給黃子佼留一口飯」　賴品妤：必須只能是牢飯

自稱富二代死纏搭訕　女神級OL直白羞辱一句話擊退！

人潮回籠！台中大遠百鼎泰豐現排隊人龍　購物節開跑搶店王商機

每桌1萬2000元！高雄宋江宴開放訂席「僅5天可搶」

明晚起雷雨轟全台　周末強烈冷氣團南下「連凍6天」

請好友「幫給1萬2紅包」　他一問新人傻了：留下疙瘩是一定的

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

紅色空汙警戒！西部「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

女同學實驗課「胸部貼背上」他愣住！男大生曝後續：正常嗎

喊「給黃子佼留一口飯」炎上　徐乃麟回應了：妻兒是無辜的

徐乃麟喊「給黃子佼留一口飯」　賴品妤：必須只能是牢飯

自稱富二代死纏搭訕　女神級OL直白羞辱一句話擊退！

人潮回籠！台中大遠百鼎泰豐現排隊人龍　購物節開跑搶店王商機

每桌1萬2000元！高雄宋江宴開放訂席「僅5天可搶」

明晚起雷雨轟全台　周末強烈冷氣團南下「連凍6天」

請好友「幫給1萬2紅包」　他一問新人傻了：留下疙瘩是一定的

當直播主被爸爸罵不正經　艾琳兒真的被色醫師背後環抱

Sandy「IG私訊被吃掉」隔500天才彈出！　無奈道歉：不知怎麼處理

羅莎莎認「超容易暈船」：一旦愛上相當易暈　不隨便勸退人

推展全民國防　海軍敦睦支隊航抵澎湖

紅色空汙警戒！西部「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩

周天成全英賽開紅盤！直落2退法國好手　16強恐碰球王石宇奇

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

生活熱門新聞

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

挑戰寒流！　「全台雷雨」凍5天時間曝

史上最大股災要來了　他建議買3資產

明晚起雷雨轟全台　周末強烈冷氣團南下「連凍6天」

脆上瘋傳震驚事實！　「第2點很意外欸」

昔「籃球名校」遭勒令停辦　新榮高中校長回應了

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

每天送校門口！女兒突要求「把車停遠一點」　真相心碎

租金66萬變100萬　水舞饌熄燈內幕曝

1圖看大降溫！　下波挑戰寒流

50嵐「1款王牌飲料」賣到手軟！PTT喝完一面倒

葉元之遭爆嗆員警「不知道我是誰？」分局長擺3桌道歉

健身、瘦身都愛櫛瓜！他嘆「3成吃到都苦的」　菜販：不是大就好

女生什麼行為「會讓男生冷掉？」　網給答案

更多熱門

相關新聞

已婚小三偷吃不留證據！正宮讚「真強」

已婚小三偷吃不留證據！正宮讚「真強」

一名人妻表示，老公跟一名也有家室的國小同學小三有染，而對方老公是不知情，小三非常有經驗，讓她讚嘆對方真強。一票人卻酸，「所以離婚了沒」、「妳也只能酸言酸語」。

LINE記事本「1實用功能」要沒了！

LINE記事本「1實用功能」要沒了！

13種日常品5年後恐成高端奢侈品

13種日常品5年後恐成高端奢侈品

最新研究：升溫2°C提早20年到來

最新研究：升溫2°C提早20年到來

台灣人多八卦？妹子曝「媽跳上陽台」全笑翻

台灣人多八卦？妹子曝「媽跳上陽台」全笑翻

關鍵字：

Threads青江菜周刊王

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面