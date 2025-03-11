吃火鍋見青菜有「黑色沙子」！她近看嚇壞「是蟲」：還在爬

▲青菜葉子底部黏了一堆還在爬行的蟲。（圖／翻攝Threads）

圖文／CTWANT

這真的會嚇壞！近日一名女網友吃火鍋，準備下最後一片青江菜時，發現上面有一大片黑點，原以為是沙子，近看才知竟是蟲子，超過40隻，而下去煮的菜每片都有蟲附著，讓她傻眼。

原PO在Threads發文，「吃火鍋已經丟了好幾片青江菜下去，最後一片要下去的時候，想說怎麼都黑黑的，以為是沙子，結果仔細看全都是蟲蟲，全撈起來發現，丟下去的每片都也有，還附著在上面，還在爬」，讓她直呼真的太噁。

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從照片中可見，青江菜葉有密密麻麻的黑點，乍看像沙子，但其實是一隻隻黑蟲，大小不一，約有40隻，讓人看了作嘔。

▲青菜葉子上一堆蟲，至少有40隻。（圖／翻攝Threads）

不少網友紛紛留言「有次我媽煮麵，全部都綠綠的我吃得超開心，結果仔細一看全是蟲」、「好奇提問一下，有這麼多蟲代表沒用農藥嗎」、「突然想到方大同遇到菜蟲跟服務人員說他吃素」、「這是蚜蟲啊！菜根本沒洗吧」、「台灣常見的蚜蟲，隨處可見，繁殖力超強無所不在」、「這代表無農藥」。

至於不少人好奇是哪家店？原PO說，她跟友人吃過很多次，第一次遇到這問題，處理後續店家態度很好，「我覺得沒必要公開，讓大家對他們有不好的印象，只是發上來請各位吃菜菜要檢查而已。」

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