新手媽產後3天「肺栓塞」亡！醫示警「剛生完最危險」：建議穿這個

▲高雄一名新手媽媽產下女兒後，發生肺栓塞不幸離世。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

高雄一名爸爸分享，太太在生下女兒3天後，因併發肺栓塞離世，他並貼出女兒依偎在媽媽胸前的最後告別照，讓不少網友都流下眼淚。對此，醫師指出，下肢水腫嚴重的孕婦，靜脈血流較慢，建議除了小腿肌肉要多活動之外，務必穿著「彈性襪」，減低靜脈栓塞的機會。

該名新手爸爸在threads發文，指43歲的妻子高齡產下女兒「蹦蹦」，不料卻變天人永隔，當爸爸的喜悅，瞬間天堂掉到地獄，妻子已預定將在13日出殯，連日來他奔波於殯儀館與照顧「蹦蹦」的產後護理之家，身心雖然疲累，仍希望藉由妻子的經歷，提醒大眾重視產婦肺栓塞的危險性。

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對於為何產婦會發生肺栓塞？亞東醫院心臟血管外科醫師陳哲伸在醫院網站撰文指出，很多懷孕後期的婦女，在久站或久坐後，都會有下肢腫脹的狀況，對於大部分的孕婦而言，這樣的腫脹對身體並不會有傷害，多數人只要抬抬腿，腫脹就會得到改善，但少部分孕婦，當靜脈血流過於緩慢時，便會有血栓在下肢的深部靜脈內形成。

陳哲伸說，這些血栓一旦形成，會讓下肢血液從「較難回流」變成「無法回流」，於是腿部更形腫脹，當孕婦感覺「其中一腳較另外一腳更為不舒服」，而且「和平常的腫脹感覺不同」時，很可能較為不舒服的那一側已經產生了「深部靜脈栓塞」。

陳哲伸指出，深部靜脈內的血塊，除了在腿部造成不適之外，還有一個可怕的、致命性的併發症，那就是「肺栓塞」，生產完之後，下腔靜脈的壓迫解除，懷孕期間鬱滯於下半身的血液會大量流回心臟，這原是正常的生理現象，但懷孕期間有深部靜脈栓塞的婦女，在這時候靜脈內的血栓有可能脫落，順著血流經下腔靜脈回到右心房、右心室，然後進入肺動脈，當血栓堵塞了肺動脈之後，便產生了這個致命性極高的「肺栓塞」。

陳哲伸提到，傳統的觀念常會希望孕婦多休息、少走動，以免「動了胎氣」，但以現代醫學的觀點來看，少活動將會使更多血液鬱滯在下肢，使靜脈血流進一步減慢，而增加「深部靜脈栓塞」的風險，由於懷孕期間的「深部靜脈栓塞」其後續可能引發致命性的「肺栓塞」，為避免迎接新生命的美事變成憾事，必須小心預防，下肢水腫嚴重的孕婦，靜脈血流較慢，建議除了小腿肌肉要多活動之外，務必穿著「彈性襪」，減低靜脈栓塞的機會，一旦有下肢異常腫脹的現象，務必儘速至心臟血管中心的門診尋求協助。

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