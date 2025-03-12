手機訊號救命！新北男獨攀劍龍稜迷途　冷靜待援獲救

▲手機訊號救命！新北男迷途劍龍稜成功獲救。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

新北市一名53歲陳姓男子於昨（11日）10時許，獨自前往瑞芳山區攀爬「劍龍稜」，卻在山中迷途，無法下山。15時許陳男向119求援。新北市消防局接獲報案後，立即連繫當地警方，共組搜救小組前往救援。所幸陳男手機仍有訊號，與救難人員約定在瀑布附近見面。搜救人員於17時許成功找到陳男，並引導他安全下山。

據陳男報案指出，他於10時許從南雅峰出發，途中走到劍龍稜附近時，因手機收訊不佳而迷路。所幸他攜帶的水、食物及衣物充足，便在附近的瀑布等候救援。新北市消防局隨即派遣九份、瑞芳分隊，共4車13人前往現場，並與瑞芳警分局組成搜救小隊展開救援行動。根據陳男的描述，搜救人員鎖定他可能位於小鬼及老鬼瀑布附近。

搜救人員於17時許成功尋獲陳男，並引導他下山。約1小時後，陳男順利抵達山腳，經救護人員檢查後，確認他並無受傷，無需就醫，隨後自行離去。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田呼籲，從事登山活動的民眾應事先下載航跡離線地圖，並充分了解登山路線，避免單獨上山。若遇到危險或身體不適，同行夥伴可在第一時間協助求救或進行緊急處置。

此外，羅億田提醒，若在登山過程中迷路，務必保持冷靜，判斷當下狀況，立即用手機撥打119或112求救。同時，應移至手機訊號良好的地點，並按下新北119山難定位簡訊，最後原地等待救援，以便搜救人員準確定位。切勿慌張亂闖，以免消耗體力或發生意外。