災後暖心援助！法鼓山慈基會捐60萬　助新北大鵬國小重建

▲法鼓山慈基會捐助60萬元，助新北大鵬國小重建。新北市大鵬國小校長許聰顯（左）、法鼓山慈基會總幹事林志璁（右）。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

受極端氣候影響，山陀兒颱風去年侵襲北台灣，造成新北市多所學校受損，其中萬里區大鵬國小3間教室，因淹水導致木地板嚴重損壞，影響學生上課安全與教學品質。法鼓山慈善基金會得知災情後，迅速伸出援手，捐助新臺幣60萬元，協助學校進行教室修復工程，讓學生們恢復正常學習生活。

去年風災過後，法鼓山慈善基金會秘書長常惺法師率關懷團隊與新北市教育局督學室主任一同前往大鵬國小，實地勘查學校受災情況及迫切需求。在確認教室地板嚴重損壞後，法鼓山慈基會立即決定提供60萬元經費，用於3間教室的木地板修復工程，並期望透過及時的援助，幫助學校盡快恢復正常運作。

大鵬國小校長許聰顯對法鼓山慈基會的善舉表達由衷的感謝。許聰顯表示，此次風災造成校園多處積水，3間教室的木地板因長時間浸泡而損壞，不僅影響教學品質，更對師生的安全構成隱患。非常感謝法鼓山慈基會慷慨捐助，讓學校能夠迅速展開修復工程，確保學生能在安全的環境中安心學習。

法鼓山慈基會指出，此次風災除大鵬國小外，金山區的三和國小也遭受嚴重損害。法鼓山在災後已配合政府及教育單位進行實地勘災，並提供必要的修繕經費，協助學校修復泡水的木地板、置物櫃、木門等，迅速恢復正常運作，讓孩子們能夠安心上學。

法鼓山慈善基金會長期關注偏鄉教育與弱勢學童，此次捐助行動再次展現其對社會公益的積極參與。法鼓山強調，教育是社會進步的基石，孩子是未來的希望，期盼透過實際行動，為受災學校帶來溫暖與支持，協助師生度過難關，重建美好的校園環境。