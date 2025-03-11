新北萬金石馬拉松3／16開跑　賽道周邊交通管制一次看

▲2025萬金石馬拉松3月16日開跑，賽道周邊交通疏導措施出爐。（圖／資料照／新北市體育處提供）



記者郭世賢／新北報導

「2025新北市萬金石馬拉松」將於16日（星期日）上午6時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場（近群策翡翠灣溫泉飯店）正式開跑。今年活動吸引約1萬2000名國內外馬拉松選手報名參加。為確保賽事順利進行，金山警分局已規劃相關勤務，並於當日清晨5時起在萬里區、金山區、石門區賽道執行交通疏導與管制措施。警方呼籲用路人配合改道或遵循現場執勤員警的指揮，以維護交通順暢與安全。

賽事相關資訊：一、管制時間：3月16日（星期日）0時至14時。二、比賽路線：起點太平洋建設第二停車場；路線台2線→萬里隧道→右轉下社路→民生路→公園路→磺港路→磺清路→台2線→石門實中體育館前（折返點）→台2線→磺清路→磺港路→公園路→民生路→下社路→萬里隧道→台2線；終點太平洋建設第二停車場。

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▲萬金石馬拉松3月16日開跑「競賽路線」。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

三、交通管制措施：1.賽道交通管制：台二線美崙路口（台二線49.4公里處）至台二線石門加油站（台二線27.6公里處）：萬里往淡水方向全線車道封閉。金山區台2線左轉自磺清路-磺清橋-磺港路-民生路-萬金橋-萬里區下社-左轉台2線：全線車道封閉。萬里區台2線往石角路-漁澳路-東澳路-港東路-港西路：全線車道封閉（野柳地區）。

2.調撥車道措施：台2線萬里往金山方向之車道（太平洋建設第二停車場至下社路口）：全線封閉。金山往基隆方向於鎮北宮路口內線車道實施調撥。往野柳方向之車輛：於鎮北宮路口引導至台2線萬里往金山方向調撥車道，行駛至玉田路口左轉玉田路。往金山方向車輛維持原車道至玉田路口進入調撥車道直行。

3.車輛替代道路規劃：金山市區（中山路）：活動當日車輛需從法鼓路與三界壇路進出台2線與中山路。野柳風景區：6時至8時30分封閉管制，8時30分後可由山區道路（玉田路）前往龜吼、野柳地區。磺港地區：活動當日可由社寮聯絡道進入金山市區，再循法鼓路與三界壇路進出台2線。

4.車輛分流管制：3月16日早上5時15分起，於基隆台二線與基金三路三叉路口進行分流措施，引導大客車（遊覽車、選手接駁車等）行走基金三路前往萬里地區。台二線瑪鋉路口將進行管制，民眾需於該路口下車步行至會場。

賽事當天交通管制期間，所有車輛禁止跨越賽道，行人部分請依現場交通疏導人員指揮通行，民眾當天如有使用車輛外出之需求，請提前於3月15日下午8點前將車輛移置非管制區域。另外主會場周邊台2線路肩公告禁止臨時停車，主辦單位將密集擺設交通錐和連桿將賽事路段區隔，選手請勿任意停放車輛，違規車輛將拖吊至周邊不妨礙賽事進行地點，請參賽選手特別注意。

金山警分局提醒用路人，路跑當日駕車行經賽事周邊路段時，請減速慢行，遵循警察、義交及工作人員指揮疏導，並隨時收聽警察廣播電台即時路況報導，遇有緊急事件，請使用替代道路，以維護交通安全與順暢。