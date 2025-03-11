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弟被「行刑式槍殺」棄山區！新北副發言人：若判有期下一個會是誰

▲▼男子姚宗秦，槍殺新北市府前副發言人張劭斌胞弟張威凱，二審首度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲男子姚宗秦，槍殺張劭斌胞弟一審遭判處無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北市副發言人張劭斌的胞弟，2023年5月間，因催討男子姚宗秦積欠的150萬，竟遭姚男約出後，以滅音槍行刑式槍殺，並棄屍山區。姚男一審遭重判無期徒刑，案經上訴，高院今（11日）辯論終結，姚男仍否認「預謀」殺人，讓張劭斌不滿痛批，若高院改判有期徒刑，「下一位又是誰會死在姚宗秦的槍下？」

回顧案件，張劭斌的胞弟張威凱與凶手姚男交好，但雙方有投資糾紛，姚男積欠張威凱150萬元。而姚男不滿張威凱催討，於是在2023年5月10日取出預先取得的手槍，並謊稱要償還款項，約張威凱下班後到自己五股區住處。張威凱到場後，姚男戴上黑色手套，持裝有滅音管之手槍，自後方朝張威凱後開槍，張威凱當場頭部中彈出血而死亡。

▲▼姚姓兇嫌（左）與張姓死者（右）是6年好友，竟痛下殺手，傳死者親哥是新北市府副發言人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲姚姓兇嫌（左）與死者張威凱（右）是好友，竟痛下殺手。（圖／記者陳以昇翻攝）

姚男殺人後，將屍體放入大型塑膠箱，並清理住處客廳內之血跡及相關跡證後，於晚間10時許，找了不知情的梁姓友人，將裝有屍體的大型塑膠箱搬上自己所有的賓士轎車，駕車前往新北市五股區外寮路，將裝有屍體的大型整理箱棄置在路旁邊坡。隔沒幾天屍體被發現，全案因此爆發，檢警循線逮捕姚男。

案件經新北地院審理後，姚宗秦被依殺人、槍砲及遺棄屍體等罪判處無期徒刑。姚宗秦不服判決，上訴至台灣高等法院，高院今（11日）辯論終結，姚宗秦仍否認預謀殺人，辯護律師對一審認定預謀有異議，要求改判。

▲新北五股槍擊案。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲張威凱遺體被棉被包裹丟到山下。（圖／記者陳以昇攝）

對此，張劭斌痛批，姚宗秦逃過死刑已是司法的最大寬容，若判有期徒刑，「下一位又是誰會死在姚宗秦的槍下？」他還以高雄碎屍案為例，指出無期徒刑假釋出獄的殺人犯再度犯案，呼籲法官不要改判有期徒刑，以免讓社會承擔風險。至於姚宗秦聲稱願意和解，張劭斌則強調姚從未提出具體賠償計畫，家屬無法接受。

張威凱的母親指出，姚宗秦若非預謀，就不會騙張威凱去他家，假稱要償還欠款，兒子被殘忍殺害，遺體還被曝屍、解剖，這已經超越了「痛」的範疇，懇求法官駁回姚宗秦的上訴，維持無期徒刑的判決。高院最終諭知4月22日宣判。

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