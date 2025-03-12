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社會 社會焦點 保障人權

棉被蓋頭3hrs悶死9月大女嬰　托嬰中心負責人、保母判賠721萬

▲▼立委王婉諭偕同受害者家屬「庭庭媽媽」共同召開「還記得庭庭嗎？新北板橋托嬰中心致死案影像曝光」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新北市私立米綺托嬰中心2022年發生9個月大女嬰窒息死亡事件，死者母親（左）憤而向托嬰中心求償2630萬餘元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者吳佩蓁／新北報導

新北市板橋私立米綺托嬰中心2022年發生女嬰遭棉被蓋頭窒息死亡事件，一名9個月大的女嬰在午休時，遭托育員用棉被蓋頭、手腳壓制女嬰，3個小時後才發現女嬰有異狀，送醫不治。家屬悲慟萬分難以接受，憤而對托嬰中心提告求償2630萬餘元。新北地院審理後，判決負責人林姓夫妻、以棉被蓋住女嬰的胡姓保母、林姓、劉姓保母，須連帶賠償721萬餘元。

判決指出，當天下午1時53分許，胡姓保母在安撫女嬰入睡時，先以棉被覆蓋其頭部，並使女嬰趴睡，為了避免女嬰躁動，胡女側躺在女嬰身側，手橫放在她的頭頸部，腳橫跨在其腿部，並將她的頭部抱在懷裡，以此方式壓制女嬰，直到18分鐘後才鬆開女嬰並起身照顧其他嬰幼兒。

當天下午4時20分許午休結束後，班上其他嬰幼兒均已起身活動，只有被害女嬰仍趴睡在地上，一動也不動許久，但3名保母及托嬰中心負責人均未發現，約30分鐘後劉姓保母察覺有異，才趕緊打119通知救護人員送醫，但女嬰到院前已死亡。

▲▼立委王婉諭偕同受害者家屬「庭庭媽媽」共同召開「還記得庭庭嗎？新北板橋托嬰中心致死案影像曝光」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲被受害者家屬「庭庭媽媽」2023年開記者會，控訴托嬰中心蓄意殺人。（圖／記者屠惠剛攝）

法官審理認為，林男是米綺托嬰中心的負責人，其妻是托嬰中心主任，均負責監督、管理保母事務，胡姓、林姓、劉姓3人均為領有保母人員技術士證的專業保母，應為確保被害女嬰於托育期間健康、安全知人，況且5人明知被害女嬰案發當日有感冒症狀，理應更加仔細照料並留意其身體狀況，卻疏於盡監督及照護之責，放任托育人員使被害女嬰趴睡、以棉被覆蓋其頭部、並以身體壓制等方式加以哄睡、對待，導致女嬰窒息而死。

刑事部分，一審依過失致死罪，判處林男5月有期徒刑，以棉被蓋頭、壓制女嬰的胡姓保母有期徒刑3年，另共同負責照顧女嬰的林姓、劉姓保母分別處有期徒刑6月、8月：林妻經檢察官偵查後，因犯罪嫌疑不足予以不起訴處分。

法官審酌被害女嬰為其母親唯一的愛女，死亡時未滿1歲，其母痛失至親，精神上所受之痛苦程度自屬極為嚴重，林男等人對過失致死犯行均坦承不諱，民事部分判賠醫藥費、扶養費用、精神慰撫金共計721萬4707元，全案仍可上訴。

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