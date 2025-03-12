威逼南韓擴大美牛進口！畜產業者「施壓川普」：盼解除30個月齡限制

▲家樂福大賣場中的美牛專區。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅翊宬／編譯

南韓在李明博政府時期，曾於2008年出現反對開放美牛的燭光示威，當時擔憂感染狂牛病。美韓雙方經長期協商後於當年確定，南韓不會開放進口30個月齡以上的美牛。不過，隨著美國總統川普上任後強調貿易互惠平等、課徵關稅等，就有畜產業者向川普建議，應該要求南韓開放進口30個月齡以上美牛。

根據《韓聯社》，美國國立養牛協會（NCBA）於當地時間11日，針對貿易不平等等議題，向美國貿易代表署（USTR）遞交意見書，內容明確指出，「儘管是否開放進口30個月齡以上的美牛，對於南韓而言是相當敏感的議題，但如今卻也成為不容忽視的話題。」

NCBA表示，如今台灣、日本、中國早就已經解除30個月齡以上美牛進口之限制，算是承認美國牛肉的安全性和品質，然而卻只有南韓仍維持著過去以來的限制措施。

NCBA在意見書指出，美國對於狂牛病擁有最嚴格的標準與安全措施，因此為了解除對於美牛進口的牛隻年齡限制，以及強化兩國以科學為基礎的貿易程序，美方必須推動和南韓進行協商。

《韓聯社》指出，其實南韓早已連續數年是美牛最大規模進口國（以價值而論），然而美國畜產業者依舊希望擴展出口規模。

美國貿易代表署在去年的《美國貿易障礙調查報告》（NTE）就明確指出，儘管和南韓協商後實施的限制出口30個月齡以上美牛，只是一項「過渡期措施」，但卻維持實施長達16年，且牛肉餅、牛肉乾、牛香腸等加工肉品依舊維持進口禁令。

不僅美牛進口議題。事實上，自從川普打算實施鋼鐵25%關稅後，美國鋼鐵製造商克里夫蘭克里夫公司（Cleveland-Cliffs）就曾出面指控，南韓鋼鐵製造商靠著領取美國政府補助，大量向美國市場傾銷鋼鐵產品，過度依賴對美出口市場，且南韓政府實施的附加價值稅制度，種種違反貿易對等原則的舉動，導致每年造成美國經濟損失33億美元。