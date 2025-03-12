台積電赴美投資　華府跨黨派議員共識：協助推動軍售交付、縮減延宕

▲北美洲台灣商會聯合總會於3月10日起在美國國會展開為期三天的密集拜會。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／台北報導

北美台商會10日起在美國國會展開為期三天的密集拜會，預計將與逾70位美國國會議員及其幕僚進行面對面交流，討論雙重課稅法案、對台軍事援助、國際組織參與等議題。多名聯邦眾議員提到，台積電在美加碼投資，肯定此計畫展現台灣持續深化雙邊關係的決心。聯邦眾議員 Keith Self 則強調，國會對台灣的支持不分黨派，未來將持續協助推動軍售交付，縮減延宕問題。

台灣駐美代表處出訪前向北美台商會代表成員簡介台美關係現況。北美台商會總會長陳世修表示，駐美代表處精準掌握兩黨國會議員共同關心的焦點，使得這次拜訪行程中，雙方常就台灣相關議題進行深入討論，不僅獲得積極回應，也讓雙方關係更趨熱絡。

台灣駐美代表處透露，訪談期間，許多國會議員特別關注台積電在美投資1000億美元的計畫，認為此舉對美國經濟、科技競爭力皆為一大利多，不僅展現台美產業合作的深層互信，也讓兩黨議員紛紛希望能爭取更多台灣企業後續投資落腳其選區。台積電赴美投資已成為兩黨一致「挺台」的明確共識。

同日晚間舉辦的歡迎酒會，超過百位友台國會議員與助理，以及馬里蘭州副州務卿 Michael Lore 等政要出席。提出台美建交決議案的美國聯邦眾議員 Tom Tiffany致詞時強調，台灣的重要性與日俱增，支持推動台美關係正常化，期待台美持續深化合作。他也提到，中共威脅日益升高，其本人與「國會及行政當局中國委員會」（CECC）主席 Chris Smith 共同提出撤銷中國「永久正常化貿易關係」（PNTR）的法案，希望國會能正視相關問題。

聯邦眾議員 Mariannette Miller-Meeks 提到，她相當重視台美經貿發展，尤其關注前川普政府時期所宣布的台積電在美加碼投資，肯定此計畫展現台灣持續深化雙邊關係的決心。聯邦眾議員 Keith Self 則強調，國會對台灣的支持不分黨派，未來將持續協助推動軍售交付，縮減延宕問題。

北美台商會在華府的參訪活動仍將持續至3月11日、12日，計畫拜會更多重量級國會議員，就包括產業投資、稅務改革、國防安全及國際組織參與等議題交換意見，進一步鞏固台美之間穩健且友好的合作基礎。