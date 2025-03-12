政府關門危機！　美眾議院驚險通過臨時支出法案

▲ 美國國會大廈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國共和黨控制的眾議院11日通過一項臨時支出法案，確保聯邦機構在14日以後繼續運作，避免政府部分關門。法案以217票對213票的微小差距過關，仍需待參議院通過並由總統川普簽署才能生效。

《路透》報導，該法案將維持政府資金至9月30日，國防、退伍軍人照護及邊境安全經費將有所增加，但部分國內計畫面臨削減。川普及副總統范斯（JD Vance）近期頻頻向黨內喊話，呼籲團結支持法案，因強硬派共和黨人先前普遍反對，不過11日的表決中有部分議員首度選擇支持。

田納西州共和黨眾議員伯切特（Tim Burchett）表示，這是他第一次投下贊成，因為該法案將削減聯邦支出。他原先持保留態度，但與川普談話後決定支持，並稱「領導層從未對我說謊，川普也從未對我說謊」。

民主黨眾議員德勞羅（Rosa DeLauro）則批評，這項法案並非只為維持政府運作，「而是共和黨領導層將政府的鑰匙和一張空白支票交給馬斯克和川普」。

肯塔基州強硬派共和黨議員馬西（Thomas Massie）投下反對，緬因州溫和派民主黨議員戈登（Jared Golden）則投下贊成票。

法案接下來將送交參議院，共和黨人仍需至少7名民主黨人支持才能通過，否則政府資金將中斷，恐怕影響從金融監管到科學研究等一切領域，且使數十萬聯邦員工無薪可領。

川普政府推動精簡聯邦機構，已裁撤或鼓勵逾10萬名聯邦公務員離職，導致外援與消費者保護等機構幾乎停擺。且政府計劃發動第二波裁員，具體方案將於本周稍晚公布。民主黨則批評，川普擅自削減政府機構，無視國會對預算的控制權。