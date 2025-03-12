日VTuber演唱會「粉絲暈倒」　台灣觀眾英勇救人被讚爆

▲「Hololive」於8日與9日舉行6周年紀念演唱會。（圖／翻攝X@hololivetv）



記者吳美依／綜合報導

日本VTuber女子團體「Hololive」舉行6周年紀念演唱會，未料卻有粉絲激動暈倒，幸好一名台灣觀眾挺身救援，才讓一切平安落幕。

X網友「CuR」發文表示，他為了參加舉辦於8、9日的「hololive 6th fes. Color Rise Harmony」演唱會，來到日本千葉縣幕張展覽館，「沒想到在日本渡假，竟然遇到緊急救護事件」。

CuR回憶，表演進行到一半時，旁邊突然發生騷動，「似乎是有人太興奮，當場倒下了」，由於他自己就是緊急救護人員，因此在使命感驅使之下，趕緊靠過去查看。

只見那名粉絲倒臥在地，嘴巴張開不動，眼睛直視上方、沒有眨眼，「我一度以為是OHCA（到院前心肺功能停止），但確認頸動脈之後，發現還有脈搏。」他認為情況非常危險，並且研判可能是「過度興奮導致血壓飆升，引發急性腦中風。」

隨後，CuR與一名同為緊急救護人員的同行友人，也協助工作人員，一起把粉絲抬上輪椅，並且交給主辦單位處理。

當時，現場另一名男粉絲著急詢問「還有生命跡象嗎？」儘管情況不容樂觀，CuR仍堅定回應「是的」，希望能夠把這份意志傳遞出去。他事後也透露，輾轉找到粉絲聯絡方式後，已經確認對方平安出院、沒有大礙，「真是太好了。」

這篇貼文收到許多讚賞與感謝，尤其Hololive的粉絲們，更是紛紛留言致意，「對於你的勇敢行動，致上最大的感謝和讚賞。請一定要再來日本！」、「即使在休假，而且是在期待已久的演唱會之中，你仍優先考慮人命，非常令人尊敬。」