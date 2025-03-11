立院將處理覆議案　黃國昌批綠「忘記過去承諾」：是得失憶症？

記者袁茵／台北報導

立法院11日起將處理總預算、財劃法修法覆議案，並於12日質詢完畢後，一口氣表決2項覆議案；民進黨團幹事長吳思瑤喊話藍白「起義來歸」支持覆議案，認為總預算、財劃法修法在委員會審理時欠缺討論。民眾黨主席黃國昌今（11日）表示，民進黨過去高喊要修《財劃法》十幾年卻跳票，現在連自己過去做的承諾都忘記，「是得失憶症嗎？」

▲民眾黨團召開「民進黨政府貪腐浪費 A走的錢何時要討回」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

兼任立院民眾黨團總召的黃國昌11日上午與副總召張啓楷召開「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會。針對民眾黨團對總預算、財劃法覆議案的態度？黃國昌表示，民進黨說法非常奇怪，針對財政收支劃分法部分，「奇怪，當初蘇貞昌當民進黨主席時，賴清德、潘孟安坐在旁邊說台灣財劃法不修不行，這不是民進黨嗎？當初開『抱歉我們就是這麼窮』記者會時，坐在蘇貞昌旁邊的不就是賴清德、潘孟安嗎？」

黃國昌再指，2017年說要修《財劃法》的行政院長，不就是賴清德嗎？怎麼民進黨換了位子就換腦袋？民進黨高喊要修《財劃法》喊十幾年，也跳票了十幾年，自己開芭樂票跳票，還有臉講不修《財劃法》，「我真的不曉得民進黨是以為握有媒體優勢，所以要怎麼造謠，臉都不會紅嗎？連自己過去做的承諾都忘記，是得了失憶症嗎？民進黨要不要看看自己在野時提出的《財劃法》版本？」

黃國昌指出，至於總預算部分，民進黨與其秀下限說有2兆9000多億不知如何施政，那就請卓榮泰自己下台，「你不知道怎麼做事，民眾黨答案很簡單，那就下台，請你自己下台。」