傳川普4月訪中見習近平　黃國昌喊話賴清德：幹點正事、迷途知返

記者袁茵／台北報導

港媒《南華早報》報導，美國總統川普最快將於4月訪問中國，會晤中國國家主席習近平。面對若川習會登場，台灣會不會變2大國交易籌碼？民眾黨主席黃國昌今（11日）喊話，民進黨不是在搞大罷免，不然就是由經濟部長郭智輝在唐氏症家屬傷口上灑鹽，「這什麼莫名其妙的內閣？」請總統賴清德、民進黨政府迷途知返，幹點正事。

▲黃國昌、張啓楷「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會。（圖／民眾黨提供，下同）

黃國昌11日上午與副總召張啓楷召開「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會。針對港媒報導川普最快下個月赴中見習近平，會不會擔心台灣成為2大國交易籌碼？黃國昌表示，在中美兩大國強權的爭奪下面，台灣怎麼樣有自己立場，走出自己的道路，這是每個執政者都要負責任跟台灣人民說清楚的事。

黃國昌坦言，「其實看了讓人覺得有點傷心，台積電董事長（魏哲家）跟川普在白宮開記者會，宣布4年投資1000億美元的案子，結果我們政府竟然完全成為路人甲，不僅沒有任何角色，甚至還不知道一個政府要失能到什麼樣程度，表現才會這樣如此荒腔走板？真的讓全體國人看了非常非常心寒。」

黃國昌指出，自己從農曆年前就一再正告民進黨政府，也對賴清德提出呼籲，「面對台灣目前在國際情勢快速變化，以及川普新政下對台灣造成的衝擊跟影響，幹點實事，結果看到的是整個民進黨政府荒腔走板，掌握問題、解決問題能力趨近於0。」

黃國昌痛批，民進黨不是在搞大罷免，不然就是堂堂經濟部長郭智輝居然在唐氏症家屬上的傷口灑鹽，「這是什麼莫名其妙的內閣？我覺得民進黨與其花那麼多時間跟資源，每天晚上用他們控制的媒體造謠、抹黑、抹紅，不斷在煽動台灣社會的分裂、對立跟衝突，請民進黨政府迷途知返，幹點正事，人民快受不了了。」

張啓楷也說，台積電去美國投資1000億美金的規模，比台灣總預算還要多，而且川普講說要的是先進製程，而這會不會對台灣造成多大排擠效用，這是政府應該清楚交代的事情，現在民眾黨、國民黨在立法院會提案，要求行政院跟經濟部要到立院做專案報告，「讓我們非常遺憾的是，民進黨竟然反對。」

張啓楷強調，賴清德、民進黨、民進黨立院黨團若不好好保護「護國神山」台積電，「你們就是出賣台灣！」現在一天到晚喊著「抗中保台」，「你們現在抗中的同時是在賣台！連『護國神山』都保不住，而且案重初供，大家聽看看郭智輝受訪時是怎麼講的，聲稱台積電投資前沒跟政府講過，這是否代表郭智輝戳破賴清德、民進黨政府的謊言？」

張啓楷質疑，這只有兩個可能性，一個是台積電真的沒跟政府溝通，不然就是政府完全失職，有溝通卻無法透過這張王牌，「台積電要去美國做這麼大的投資，我們應該可以換很多東西回來，看看（烏克蘭總統）澤倫斯基多可憐，在白宮被罵，連烏克蘭駐美代表都哭了，國際多麽現實，但澤倫斯基明確要求美國要保護烏克蘭安全，而台灣王牌被拿走了，還是主動送上去，我們現在要到什麼了？」