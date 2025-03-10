影／柯文哲鞠躬感謝：不管遇到什麼困難　我仍以正面態度面對人生

記者袁茵／新竹報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）在新竹舉行告別式，藍綠白大咖紛紛到場致意，柯文哲唸追思文時全程哽咽痛哭、狂擤鼻涕；而柯文哲在家祭結束前，也向親屬們鞠躬致謝，感謝大家在他最困難時的幫忙，「不管遇到什麼困難，我還是以正面的態度面對人生」。

「柯爸」柯承發告別式於10日上午8時30分開始，先進行靈前誦經，接著9點舉行家祭、9時40分公祭；身為「長子」的柯文哲於8時53分到達告別式現場，但因為只能參加家祭，不能出席公祭，因此10時16分就離開，柯妻陳佩琪一度緊抱柯文哲，並痛批「司法迫害人權」，一旁小草則不斷喊「阿北加油」等支持言論。

不過，民眾黨稍早公布柯文哲於家祭結束前的畫面，只見柯文哲向親屬們鞠躬致謝，底下坐著包括前總統陳水扁、前總統馬英九、立法院長韓國瑜等人。

柯文哲表示，「非常謝謝大家今天來送我爸爸最後一程，因為特別在我最困難的時候，所以謝謝大家今天的幫忙，請大家放心，不管遇到什麼困難，我還是以正面的態度面對人生，以後有機會再登門跟大家一一說謝謝，今天就沒辦法在這地方 個別跟大家說謝謝，謝謝各位、謝謝大家！」而旁邊則有人大喊「阿北加油」。

▼前民眾黨主席柯文哲於「柯爸」柯承發告別式的家祭結束前，向親屬們致謝。（圖／民眾黨提供）