黃國昌爆：卓榮泰透過1政委傳話想私下見面　「要談就公開談！」

▲民眾黨團召開「民進黨政府貪腐浪費 A走的錢何時要討回」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

外傳民進黨將啟動「人民是頭家」政策說明會，由行政院長卓榮泰領軍下鄉宣講總預算，外界認為是在助攻大罷免；民眾黨主席黃國昌9日酸說「世界民主笑話」，昨（10日）有媒體稱是黃此話刺激到卓，才使政院要下鄉宣講。對此，黃國昌爆料，卓透過一名政委傳話想私下見面，但自己回答「不可能」；而黃今（11日）補充道，要談可以，但就是公開談。

日前傳出民進黨將於12日中常會下達動員令，將啟動每週六日、為期1個月的「人民是頭家」政策說明會，由卓榮泰領軍，鎖定6都加上花蓮縣，要向人民報告藍白總預算亂凍、亂刪情況。黃國昌9日被問及此事時，酸說「這件事情如果是真的，台灣民主憲政可能會創下世界上的民主笑話」。

但有網路媒體10日報導稱，面對外傳卓榮泰要下鄉宣講總預算，以便為大罷免添柴加火，行政院起初予以否認，但因為黃國昌9日批評卓下鄉宣講是「民主笑話」，所以行政院人士透露，既然橫豎都是挨罵，就索性廣辦座談會。

黃國昌10日晚間在YouTube開直播時痛批，對於民進黨卓榮泰政府這樣顛倒是非，真的是歎為觀止，「要助攻大罷免，被我戳到痛處，結果惱羞成怒說『我們本來沒要這要做』、『是黃國昌這樣講，所以索性就當面向人民頭家報告』等」，看到卓榮泰已經惱羞成怒成這樣，其實卓不是被他的話刺激到，因為自己只是掀開國王新衣。

黃國昌表示，行政院政委陳時中曾說2月要開始大罷免，自己已經覺得非常扯了，但原來陳時中講的都沒錯，因為現在是卓榮泰整個行政院要自己出動，但為何要透過網路媒體放話稱是「被黃國昌刺激到」，「我老實講，卓榮泰，你是被什麼事情刺激？」

▲黃國昌11日爆料，有政委傳話說行政院長卓榮泰想私下見面，但他回答「不可能」。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

黃國昌爆料，卓榮泰大約一週前透過一名政委傳話，希望他可以私下跟跟卓榮泰見面，「我的回答很簡單，不可能！」民進黨的人非常清楚知道為什麼不可能，2017年為《勞基法》一事，自己在總統官邸見前總統蔡英文，自己本來回去要發新聞稿，結果民進黨卻要他「不能講」、「當沒發生過」。

黃國昌指出，當年過一週後，民進黨卻透過媒體放消息稱「黃國昌說自己反黑箱，結果跑去求見蔡英文搞黑箱協商」等報導，所以這次卓榮泰派政委傳話想私下見面，「我就送他三個字，不可能！你有什麼話要談就公開講，你說要私下找我談？不好意思，你們完全沒有讓人信賴的理由！」

黃國昌批評，民進黨表面搞一套、背後搞一套，「你當我是笨蛋？我說過我可以被你騙一次，但你不要想再騙我第二次，我看卓榮泰現在應該是徹底惱羞成怒，透過記者放這東西出來，要笑掉人家大牙！」要講就在公開平台講，「跟你們辯論，我都OK啦！我明人不做暗事。」

而黃國昌今（11日）在立法院與黨團副總召張啓楷一同召開「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會時，被問及是哪位政委傳話，以及卓想要談什麼，是大罷免、總預算或財劃法覆議案嗎？黃國昌回應，「政委就是賴清德派去行政院督軍的那一位。」

黃國昌說，自己已經講得很明確，私下見面是絕對不可能的，民進黨人前手牽手、背後下毒手的史跡斑斑，「我這個人個性是可以被騙一次，但不會被騙第二次。」要談什麼內容都可以，但就是公開談，檯面上指著民眾黨與他是「中共同路人」，結果私下卻傳話想會談，「民進黨這種鬥爭手法，跟中共有何異？」

最後，黃國昌強調，「要談可以，看你要談什麼，就公開談，我可以被你們騙一次，但我不會被你們騙第二次。」