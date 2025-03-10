民眾黨市議員候選人因狗事鬧上法院　遭當庭上銬氣炸

▲陳惠君曾代表民眾黨參選高市議員。（圖／陳惠君提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

2022年曾代表民眾黨參選高雄市第五選區市議員的陳惠君，前年因為收養的流浪狗遭鄰居向「台灣愛狗人協會」舉報捕捉，陳惠君為討公道，多次向鄰居住家丟擲雞蛋或張貼紙條而被提告，陳也反告鄰居侵占、偷竊，不料，在檢察官開偵查庭時，竟遭當庭逮捕上銬，事後以3萬元交保，陳惠君認為檢察官凟職濫權，也對檢察官提告，但檢察官獲不起訴，事後她對此仍耿耿於懷，氣得直呼實在是嚥不下這口氣。

陳惠君表示，她在小港有棟房子，空地2、300坪，也會收養流浪狗，平日由朋友的乾弟弟代為照顧，她偶爾才會過去照看，前年某一天，鄰居傳訊給陳惠君，告知有3隻狗在外遊蕩，隔天陳惠君趕到時，狗已不見蹤影，經她調閱附近路口監視器，發現是鄰居以食物為餌，協助愛狗人協會誘捕3隻狗，但事後只找到兩隻，其中一隻養了11年有深厚感情的「小黑」不知去向，鄰居也堅不透露牠到底發生何事。

陳惠君不滿鄰居故意隱瞞實情，強烈懷疑「小黑」是在誘捕過程中因藥量過重致死，但苦無直接證據，一氣之下和朋友的乾弟弟在鄰居家門口張貼「還小黑」的紙條及丟擲雞蛋。

事後，陳惠君被鄰居提告強制罪，她也反告對方侵占、偷竊，檢方開庭時，認為陳惠君有反覆實施犯罪之虞，當庭開出逮捕通知書，上銬逮捕，並聲請羈押禁見，法院裁定陳以3萬元交保。

陳惠君不滿的說，自己從小念書就是資優生，一路到國立臺灣師範大學音樂系碩士，畢業後在中正高中擔任音樂老師30年，兩年多前被民眾黨提名參選高雄市議員選舉也拿到4459票，而且丟雞蛋是抗議活動中常有的舉動，檢察官當場將她上手銬聲押，分明是要羞辱她，自己並非現行犯，根本不符合比例原則，質疑檢察官有如此大的權利嗎？

因為吞不下這口氣，陳惠君也對檢察官提告，但處分不起訴，讓陳忿忿不平。至於陳惠君和鄰居互告的案件，法院另案審理中。