　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女大生出國度假「穿比基尼消失在海邊」　家人擔心：可能被綁架

女大生出國度假「穿比基尼海邊失蹤」　家人擔心：可能被綁架。（圖／翻攝自TikTok）

▲女大生消失在海邊。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國20歲女大學生科南基(Sudiksha Konanki)春假期間前往多明尼加共和國度假突然失蹤，監視器拍到穿著比基尼的她，參加完派對後，和一群朋友一起前往海灘的身影，然而朋友們喝醉後紛紛回到飯店，把她留在海灘上，家人擔心她有可能遭到綁架。

就讀匹茲堡大學醫學系的女大生科南基，與5名朋友3日抵達多明尼加後，一起住在蓬塔卡納(Punta Cana)當地渡假村中，最後一次現身是6日凌晨4時15分左右，監視器拍到她和一群朋友一起到海灘。

警方表示，最後見到科南基的還活著的人，是一名來自愛荷華州的24歲男性遊客里伯(Joshua Stevem Ribe)，他也是同一度假村的客人，原本和科南基一行人不認識。

里伯表示，大家人都離開後，喝醉的他和科基南一起醉醺醺地跳入海中，但因為海浪太洶湧所以他逃回岸上，後來倒在沙灘上睡著，醒來時已經不見科南基人影。

警方懷疑科南基有可能進入海中後溺水身亡，然而她的家人認為，如果是溺水的話，這麼多天下來屍體會被沖回岸上，所以懷疑她可能是遭到綁架，希望當地警方除了以溺水事件方向調查，也不要排除是謀殺或綁架案的可能性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
藍提普發現金1萬！最快8月拿錢　陳其邁：不應該成為常態
快訊／20多歲女聲優當街遭砍死　最後直播畫面曝
LINE記事本「實用功能」20日下架　網哀號：還剩下什麼
美國陷「川普衰退」風險加劇！　專家：混亂操作關稅
YTR開戰金秀賢「將被檢舉和未成年性關係」　酸：也一起告金賽
19歲放棄升學　IU只有「高中學歷」：父母傷心，但是對的選擇
遭立委耍官威挨罵？國健署、台大醫院還原實情
川普嚇壞台股！　專家示警「短線避戰」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空姐爆料「飛機落地後別急著鼓掌」　背後驚人原因曝光

陌生來電以為詐騙拒接　男好奇反查號碼「錯過亞馬遜工作」崩潰

家裡沒寵物！女凌晨上廁所「身旁突出現白貓」　網大讚：超貼心

天降「408公斤巨大海豚」到小漁船上　漁夫嚇：像被閃電打到

抓到結婚17年尪「下身失蹤」和小三車震　人妻怒PO網：讓你紅！

迪士尼瘋狂大排隊　誇張爸媽「把孩子丟路邊嬰兒車」自己去玩

比賽過彎「接力棒猛k對手頭」畫面曝！　她哭喊冤：只是意外

鐵腕掃毒奪數千命　杜特蒂被逮：如果我不同意，你只能殺了我

服務完沒收到4千元費用　美髮師怒扯15歲顧客頭髮「拖行到房間」

全球近半數人「祖先源自烏克蘭」！靠病菌打勝仗　改寫全球基因

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

#柯文哲 奔喪哭喊 「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」 #追思文

比賽過彎「接力棒猛k對手頭」畫面曝！　她哭喊冤：只是意外

鐵腕掃毒奪數千命　杜特蒂被逮：如果我不同意，你只能殺了我

服務完沒收到4千元費用　美髮師怒扯15歲顧客頭髮「拖行到房間」

全球近半數人「祖先源自烏克蘭」！靠病菌打勝仗　改寫全球基因

快訊／日本20多歲女聲優「遭男粉砍死」！　最後直播畫面曝

川普財富蒸發！就職後「身價每天縮水29億」　媒體股價血洗跌5成

氣候變遷嚴重惡化！13種日常品　5年後恐成高端奢侈品

科學家錯估全球暖化時間線？新研究：升溫2°C提早20年

男和女友深夜滾床「左大腿突然中彈」　開槍凶手竟是1歲寵物犬

川普大砍預算！　哈佛財務吃緊宣布「凍結人事」到學期結束

快訊／中興橋下驚見紅褲浮屍　警消撈起死者身分待查

捷迅去年EPS6.11元、股利4.5元　積極部署海外據點支撐業績成長

無印良品限量「鋁合金行李箱」美翻　4月台灣開賣準備搶

想省50元停車費「鑽縫溜走」　女駕駛倒賠4萬元

捷迅擬配息4.5元、殖利率逾5％　今年前2月營收寫新高

比賽過彎「接力棒猛k對手頭」畫面曝！　她哭喊冤：只是意外

曾智希結婚3週年手寫信「被洩本名」！陳志強帶她吃石頭火鍋…原因超閃

藍提普發現金1萬！最快8月拿錢　陳其邁：不應該成為常態

GD留言！湖南女孩跳〈TOO BAD〉爆紅　爸坦言：跳舞的契機是他

「海風號」4／12首航！新路線、餐點搶先看　遊程加住飯店8499元起

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

國際熱門新聞

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

川普引發恐慌性拋售　「美股血洗」近900點

川普一句話血洗美股！　高盛盤點暴跌10大關鍵因素

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

即／東京20多歲女當街遭砍！無呼吸心跳

即／東京路邊砍人傷者是「20多歲女聲優」！

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

「美股血洗」川普竟神隱！　白宮出面回應

快訊／杜特蒂被捕！

杜特蒂被通緝7千警力追捕　菲律賓陷政治風暴

北海道千島海溝恐爆規模9超強地震

泰15歲少女「邊充電邊玩手機」遭電死

11間廁所全堵住　客機白飛10小時回到原地

更多熱門

相關新聞

傳川普4月見習近平　昌喊話賴幹點正事

傳川普4月見習近平　昌喊話賴幹點正事

港媒《南華早報》報導，美國總統川普最快將於4月訪問中國，會晤中國國家主席習近平。面對若川習會登場，台灣會不會變2大國交易籌碼？民眾黨主席黃國昌今（11日）喊話，民進黨不是在搞大罷免，不然就是由經濟部長郭智輝在唐氏症家屬傷口上灑鹽，「這什麼莫名其妙的內閣？」請總統賴清德、民進黨政府迷途知返，幹點正事。

談台積電卓榮泰辣回「你代表中央政府？」　傅崐萁停頓5秒才開口

談台積電卓榮泰辣回「你代表中央政府？」　傅崐萁停頓5秒才開口

前顧問：美經濟不穩定　川普關稅政策被誤導

前顧問：美經濟不穩定　川普關稅政策被誤導

美烏重啟會談　盧比歐要烏克蘭「割地換和平」

美烏重啟會談　盧比歐要烏克蘭「割地換和平」

美烏談判前　澤倫斯基見沙國王儲曝停火心聲

美烏談判前　澤倫斯基見沙國王儲曝停火心聲

關鍵字：

失蹤美國多明尼加大學生綁架女大生Sudiksha Konanki北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

史上最大股災要來了　他建議買3資產

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

經典賽失誤「西班牙三壘手」　發文感謝台灣球迷

孟耿如被抓包人在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」

麻衣離婚2年罕曬男子合照！網驚認羅志祥「新男朋友？」

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告

罹「癌王」7症狀　醫：口渴易被忽略

爆乳「黃牛」大起底！　律師、警察、民代都涉案

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面