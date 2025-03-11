女大生出國度假「穿比基尼消失在海邊」　家人擔心：可能被綁架

▲女大生消失在海邊。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國20歲女大學生科南基(Sudiksha Konanki)春假期間前往多明尼加共和國度假突然失蹤，監視器拍到穿著比基尼的她，參加完派對後，和一群朋友一起前往海灘的身影，然而朋友們喝醉後紛紛回到飯店，把她留在海灘上，家人擔心她有可能遭到綁架。

就讀匹茲堡大學醫學系的女大生科南基，與5名朋友3日抵達多明尼加後，一起住在蓬塔卡納(Punta Cana)當地渡假村中，最後一次現身是6日凌晨4時15分左右，監視器拍到她和一群朋友一起到海灘。

警方表示，最後見到科南基的還活著的人，是一名來自愛荷華州的24歲男性遊客里伯(Joshua Stevem Ribe)，他也是同一度假村的客人，原本和科南基一行人不認識。

里伯表示，大家人都離開後，喝醉的他和科基南一起醉醺醺地跳入海中，但因為海浪太洶湧所以他逃回岸上，後來倒在沙灘上睡著，醒來時已經不見科南基人影。

警方懷疑科南基有可能進入海中後溺水身亡，然而她的家人認為，如果是溺水的話，這麼多天下來屍體會被沖回岸上，所以懷疑她可能是遭到綁架，希望當地警方除了以溺水事件方向調查，也不要排除是謀殺或綁架案的可能性。