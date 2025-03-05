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迪士尼瘋狂大排隊　誇張爸媽「把孩子丟路邊嬰兒車」自己去玩

迪士尼瘋狂大排隊　她目睹誇張爸媽「把孩子丟嬰兒車」自己去玩。（圖／翻攝自TikTok／keesha4rank）

▲女子發現路邊嬰兒車毯子下藏著嬰兒。（圖／翻攝自TikTok／keesha4rank）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名三寶媽在當地迪士尼樂園遊玩時目睹到誇張事件，一對夫妻為了能盡情玩園內遊樂設施，竟然把裝著嬰兒的嬰兒車遺棄在路邊，且嬰兒車旁沒有任何人幫忙看管，讓她覺得不可思議。

TikTok女網友@keesha4rank在網路上分享，她到加州迪士尼樂園遊玩時，在遊樂設施Guardians of the Galaxy ride附近一個角落，注意到一個無人看管的嬰兒車內毯子居然在動，裡面竟然有嬰兒。

@keesha4rank Apparently you have to be 15 to be left unattended… idk how they thought this was ok ????????‍♀️! #disneyland #security #happiestplaceonearth #guardiansofthegalaxy ♬ original sound - keesha4rank

女網友氣憤在影片中表示，「怎麼會有人為了玩遊樂設施，把嬰兒丟在嬰兒車裡？那裡面有一個嬰兒，是某人的小孩，他的爸媽跑去排隊了」，由於該遊樂設施排隊時間至少要1小時，她因為擔心嬰兒的安全，決定把影片分享在網路上。

女網友把事件通報遊樂園後，有工作人員前來查看嬰兒狀況。影片曝光後獲得97萬點閱，誇張事件讓許多網友留言，「太誇張了，不管遊樂園內有多安全，我絕對不會放孩子單獨一個人」、「爸媽如果真的那麼想玩，就不要把嬰兒帶去，或是找人幫忙」。也有許多網友表示，雖然這種做法很誇張，但看過很多家長會這樣做。

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