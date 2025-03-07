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陌生來電以為詐騙拒接　男好奇反查號碼「錯過亞馬遜工作」崩潰

▲iPhone,手機沉迷,手機重度使用者。（圖／視覺中國CFP）

▲男看到陌生號碼以為是詐騙電話。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

許多人看到陌生號碼怕是詐騙電話通常都不會接，然而國外一名男子卻表示，他的手機最近常接到來自美國的陌生號碼，覺得一定有問題所以不接，沒想到該號碼來自美國亞馬遜公司，讓自己錯失夢幻工作。

居住在印度的男網友在國外論壇Reddit上發文，近來頻頻接到來自美國的陌生號碼，因為擔心是詐騙電話所以沒接。他第一次發現該號碼是2月7日，但他沒有接，過了一段時間後，同一號碼2月24日再度打給他，他誤接起電話後立刻掛斷，結果當天該號碼又連續打了2通電話給他，但他以為是詐騙電話都沒有接。

男子由於隔天又接到該電話，好奇使用追蹤電話軟體Truecaller查詢該號碼，發現該號碼來自亞馬遜公司的招聘團隊，然而當他回撥時被系統通知，該號碼無法回撥，讓他不知道該怎麼辦，所以上網詢問意見。

貼文曝光後，許多網友安慰原PO，「如果你沒接到電話不用擔心，他們通常會同步發電子信件聯絡你」、「天啊，新的恐懼解鎖了」、「我在一家英國公司也遇過一樣的事，因為我沒接電話，結果職位給別人了」，也有網友覺得說不定這通電話真的是詐騙電話，要原PO不要太介意。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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詐騙電話印度亞馬遜未接來電reddit

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