美烏談判在即！澤倫斯基先見沙烏地王儲　親曝停火心聲

▲澤倫斯基在美烏會談前與沙烏地阿拉伯王儲會面。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭和美國代表團11日將在沙烏地阿拉伯就俄烏和談展開談判，沙烏地國家通訊社（SPA）10日指出，烏克蘭總統澤倫斯基已在會談前，率先於吉達（Jeddah）與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面，表達他對烏俄停火的期望。與此同時，華府也對會談寄予厚望，希望能為結束戰爭鋪路，並評估基輔是否願意在和談中對莫斯科做出讓步。

據路透社報導，在會談中，王儲強調沙國支持國際社會解決烏克蘭危機與實現和平的努力，並重申他在俄烏衝突中的調解角色。自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，沙烏地阿拉伯已多次促成2國換俘，並在上月主辦美俄之間的外交對話，致力促成停火。澤倫斯基則藉此機會向利雅德方面表達基輔立場，希望能透過交換戰俘、空中與海上停火，測試俄羅斯是否真正有意結束戰爭。

在美烏高層會談召開前，華府官員明確表示，這場對話將聚焦在基輔對停戰的態度。川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）透露，這場會談可能帶來「實質進展」，並透露烏克蘭有意與美國簽署礦產協議，以確保長期經濟援助。另一方面，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則較為保守，強調協議仍有許多細節待商榷，而華府的焦點在於基輔是否願意在談判中做出實際讓步。

然而，莫斯科對任何暫時停火的計畫否抱持懷疑態度。俄方已明確拒絕英法提出的臨時休戰建議，認為這只是在為基輔避免軍事崩潰爭取時間之舉。同時，俄軍持續對烏克蘭發動空襲。烏方統計顯示，過去一周內，俄方共發射了逾1200枚炸彈、870架攻擊型無人機，以及80多枚導彈，並在東部頓內茨克地區（Donetsk）加強攻勢，對烏軍防線形成壓力。

面對美國政策的轉變，澤倫斯基積極爭取歐洲盟友的進一步支持，以應對美援中斷與戰場劣勢。美國總統川普近期強調，華府已恢復與基輔的情報共享，但尚未決定是否重啟軍事援助。隨著烏美會談的展開，外界關注基輔是否能獲得新的安全承諾，並推動俄烏和平談判邁出關鍵一步。